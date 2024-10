Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam-Thái Lan sớm đạt 25 tỷ USD

Chiều 9/10, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 tại Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.

Hai Thủ tướng hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng hữu nghị và Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan; nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp; chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tích cực thực hiện Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan, giai đoạn 2022 - 2027 trên các lĩnh vực.

Hai bên cũng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, thông qua hạn chế các rào cản thương mại, tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa, tháo gỡ vướng mắc và tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của việc triển khai Chiến lược “Ba kết nối”, đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng và các lĩnh vực chiến lược như giao thông vận tải, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng…; nhất trí sớm lập Nhóm công tác chung để xây dựng nội hàm và kế hoạch cụ thể triển khai Chiến lược này.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như kinh tế, du lịch, giao thông, kết nối đa phương tiện, hợp tác địa phương; phối hợp với các nước liên quan triển khai thí điểm sáng kiến hợp tác du lịch “Sáu quốc gia, một điểm đến”.

Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng trong việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong đấu tranh với các tổ chức khủng bố, phản động; bảo đảm không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra khẳng định, sẽ thu xếp sớm thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4; nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn sớm phát triển quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hợp tác, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong ASEAN; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công; bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982; tuân thủ đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và sớm đạt được Bộ quy tắc COC thực chất, hiệu quả.