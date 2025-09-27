Phấn đấu đưa Cần Thơ trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam

(VTC News) -

Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”

Phát biểu khai mạc Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình khẳng định Đại hội có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Cần Thơ là địa phương đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Anh Tú)

Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các đại biểu tích cực đóng góp, đánh giá nêu bật những thành tựu, kết quả đã đạt được; đồng thời cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; cởi mở, nghiêm túc và thẳng thắn phân tích những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 5 năm qua.

Kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông đề nghị các đại biểu tham gia thảo luận sâu vào các chuyên đề, để làm rõ thêm về kết quả và định hướng cho sự phát triển trong thời gian tới, từ đó xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sát, đúng, phù hợp, biến tầm nhìn thành hiện thực.

Đồng thời thảo luận, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân TP Cần Thơ trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Thu hút 121 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD

Trình bày báo cáo chính trị, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Đại hội là dấu mốc quan trọng đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết và kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời xác định quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giai đoạn phát triển tiếp theo, tương xứng vị thế trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cần Thơ lần thứ I có sự tham dự và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các ban, ngành. (Ảnh: Anh Tú)

Báo cáo chính trị trình Đại hội được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của 3 địa phương được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, khó đoán định; đất nước bị tác động bởi các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, trong đó, đại dịch COVID-19 kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, làm suy yếu nguồn lực phát triển của 3 địa phương.

Thực hiện phương châm Đại hội Đảng bộ 3 địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025, sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Trung ương, sự quyết tâm, nỗ lực, đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, 3 địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản đạt, vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đối với phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, 3 địa phương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình tham quan mô hình đầu tư mới của TP. (Ảnh: Anh Tú)

Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) được cải thiện nhanh qua các năm. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, an toàn và thân thiện.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị, y tế, giáo dục, văn hóa,... tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Nhiệm kỳ qua, 3 địa phương đã ký 25 bản ghi nhớ hợp tác và các hình thức thỏa thuận khác với đối tác quốc tế, thu hút 16 dự án ODA với tổng mức đầu tư hơn 37.000 tỷ đồng, 121 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD…

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ, dân và quân thành phố Cần Thơ quyết tâm tăng tốc, bứt phá, tạo đà phát triển thành phố nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

Phấn đấu trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Anh Tú)

Trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu chung của TP Cần Thơ là phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ số tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo - y tế chuyên sâu.

Cần Thơ cũng sẽ là trung tâm khởi nghiệp, KHCN và đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng; người dân Cần Thơ giàu bản sắc, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đến năm 2045, Cần Thơ sẽ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP Cần Thơ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, là khẩn trương rà soát, bổ sung và điều chỉnh quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch ngành… trên cơ sở tích hợp quy hoạch của địa phương, để xây dựng quy hoạch mới cho thành phố, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới của thành phố sau sáp nhập.

Cùng với đó là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiện toàn bộ máy hành chính; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy chính quyền các cấp phù hợp với đơn vị hành chính mới; tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Với vai trò là trung tâm kinh tế - chính trị xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ sẽ xây dựng thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam. (Ảnh: Anh Tú)

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù; tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời phát huy đồng bộ thể chế, chính sách, kiên quyết khơi thông, tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn để phát triển thành phố nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cùng với đó là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các lĩnh vực kinh tế, dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng chiến lược đối ngoại và tăng cường hợp tác quốc tế, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút các nguồn lực quốc tế; phát huy không gian mới… tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế thành phố.

Nhiệm vụ quan trong được đặt ra trong nhiệm kỳ mới là hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân mở rộng khả năng tham gia thị trường và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng.

Song song đó là phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận nguồn lực cho kinh tế tư nhân; tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa.

Đối với các khâu đột phá, Cần Thơ đẩy mạnh thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực; mở rộng hợp tác quốc tế để thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của thành phố Cần Thơ trong khu vực và quốc tế.