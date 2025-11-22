Phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Nhiệm vụ cụ thể của lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình được phân công cụ thể như sau:
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn
Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, được phân lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; triệu tập và chủ tọa các phiên họp của UBND tỉnh (trừ trường hợp ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh); ký các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng (trường hợp cần thiết ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh).
Ông Trần Huy Tuấn lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Công tác quy hoạch; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; định hướng sử dụng ngân sách địa phương; công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; thi đua, khen thưởng; thanh tra; công an, quân sự, quốc phòng địa phương.
Chủ tịch tỉnh cũng lãnh đạo, chỉ đạo những công việc lớn, quan trọng, có tính chất chiến lược dài hạn; những vấn đề mới, đột xuất trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định những giải pháp quan trọng, có tính chất đột phá trong chỉ đạo, điều hành.
Ông Trần Huy Tuấn phụ trách các đơn vị: Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chủ tịch Trần Huy Tuấn theo dõi các xã, phường: Hải Hậu, Hải Anh, Hải Tiến, Hải Hưng, Hải An, Hải Quang, Hải Xuân, Hải Thịnh, Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Đông Hoa Lư, Lê Hồ, Nguyễn Úy, Lý Thường Kiệt.
Giữ mối liên hệ giữa UBND tỉnh với các cơ quan Trung ương, với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh.
Ông Trần Huy Tuấn làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo theo quy định và theo sự chỉ đạo, phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Phó Chủ tịch Trần Song Tùng
Ông Trần Song Tùng là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh điều hành các công việc của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt và được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền.
Phó Chủ tịch Trần Song Tùng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Tài chính, ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng; công tác đấu giá, bán, khoán, giao, cho thuê tài sản nhà nước, quản lý tài sản công; kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; văn hóa, thể thao; truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình; du lịch; đối ngoại.
Ông phụ trách công tác xác định giá đất tại 39 xã, phường, gồm: Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Hưng, Gia Phong, Gia Vân, Gia Trấn, Nho Quan, Gia Lâm, Gia Tường, Phú Sơn, Cúc Phương, Phú Long, Thanh Sơn, Quỳnh Lưu, Yên Khánh, Khánh Nhạc, Khánh Thiện, Khánh Hội, Khánh Trung, Yên Mô, Yên Từ, Yên Mạc, Đồng Thái, Chất Bình, Kim Sơn, Quang Thiện, Phát Diệm, Lai Thành, Định Hóa, Bình Minh, Kim Đông, Tây Hoa Lư, Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Đông Hoa Lư, Tam Điệp, Yên Sơn, Trung Sơn, Yên Thắng.
Ông cũng được phân công theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và giải quyết khiếu nại, tố cáo các nội dung thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.
Phó Chủ tịch Trần Song Tùng phụ trách các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp tỉnh Ninh Bình, các doanh nghiệp Nhà nước.
Ông theo dõi các xã, phường: Nho Quan, Gia Tường, Cúc Phương, Phú Long, Thanh Sơn, Quỳnh Lưu, Lý Nhân, Nam Xang, Bắc Lý, Trần Thương, Vĩnh Trụ, Nhân Hà, Nam Lý, Giao Minh, Giao Hòa, Giao Thủy, Thanh Lâm, Yên Cường, Vạn Thắng, Ý Yên, Phong Doanh, Yên Đồng, Kim Thanh, Tam Chúc, Kim Bảng.
Ông Trần Song Tùng giữ mối liên hệ giữa UBND tỉnh với các cơ quan: Kho Bạc nhà nước, Thuế, Hải quan, các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo theo quy định và theo sự chỉ đạo, phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Chức
Ông Nguyễn Anh Chức trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
Nội vụ (trừ công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, công vụ và thi đua, khen thưởng), bao gồm: Chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính; cải cách hành chính; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên; lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới; dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.
Tư pháp; Tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu.
Phụ trách Bảng giá đất của tỉnh và giá đất tại 33 xã, phường, gồm: Bình Lục, Bình Mỹ, Bình An, Bình Giang, Bình Sơn, Liêm Hà, Tân Thanh, Thanh Bình, Thanh Lâm, Thanh Liêm, Lý Nhân, Nam Xang, Bắc Lý, Vĩnh Trụ, Trần Thương, Nhân Hà, Nam Lý, Duy Tiên, Duy Tân, Đồng Văn, Duy Hà, Tiên Sơn, Lê Hồ, Nguyễn Úy, Lý Thường Kiệt, Kim Thanh, Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam, Phù Vân, Châu Sơn, Phủ Lý, Liêm Tuyền.
Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Chức sẽ theo dõi, chỉ đạo hoạt động và thu hút đầu tư vào Khu đại học Nam Cao, Khu Công nghệ cao Hà Nam; theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và giải quyết khiếu nại, tố cáo các nội dung thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.
Ông phụ trách các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao Hà Nam, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Hà Nam, Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 1, Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2.
Ông theo dõi các xã, phường: Giao Hưng, Giao Bình, Giao Ninh, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Hưng, Gia Phong, Gia Vân, Gia Trấn, Nam Trực, Nam Minh, Nam Đồng, Nam Ninh, Minh Tân, Hiển Khánh, Vụ Bản, Liên Minh, Tân Minh, Vũ Dương, Hà Nam, Châu Sơn, Phủ Lý, Liêm Tuyền.
Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Chức giữ mối liên hệ giữa UBND tỉnh với các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo theo quy định và theo sự chỉ đạo, phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
Phó Chủ tịch Trần Anh Dũng
Ông Trần Anh Dũng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng, kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; nhà ở và thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Ông phụ trách công tác xác định giá đất của 57 xã, phường, gồm: Nam Trực, Nam Minh, Nam Đồng, Nam Ninh, Nam Hồng, Minh Tân, Hiển Khánh, Vụ Bản, Liên Minh, Ý Yên, Yên Đồng, Yên Cường, Vạn Thắng, Vũ Dương, Tân Minh, Phong Doanh, Cổ Lễ, Ninh Giang, Cát Thành, Trực Ninh, Quang Hưng, Minh Thái, Ninh Cường, Xuân Trường, Xuân Hưng, Xuân Giang, Xuân Hồng, Hải Hậu, Hải Anh, Hải Tiến, Hải Hưng, Hải An, Hải Quang, Hải Xuân, Hải Thịnh, Giao Minh, Giao Hòa, Giao Thủy, Giao Phúc, Giao Hưng, Giao Bình, Giao Ninh, Đồng Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Hồng Phong, Quỹ Nhất, Nghĩa Lâm, Rạng Đông, Nam Định, Thiên Trường, Đông A, Vị Khê, Thành Nam, Trường Thi, Hồng Quang, Mỹ Lộc.
Phó Chủ tịch Trần Anh Dũng theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và giải quyết khiếu nại, tố cáo các nội dung thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.
Ông phụ trách các đơn vị: Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định, Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định.
Ông Trần Anh Dũng theo dõi các xã, phường: Giao Phúc, Xuân Trường, Chất Bình, Kim Sơn, Quang Thiện, Phát Diệm, Lai Thành, Bình Giang, Bình Sơn, Bình An, Thanh Bình, Hồng Quang, Mỹ Lộc, Nam Định, Trường Thi, Tam Điệp, Yên Sơn, Trung Sơn, Duy Tiên, Duy Tân, Đồng Văn, Duy Hà, Tiên Sơn.
Phó Chủ tịch Trần Anh Dũng giữ mối liên hệ giữa UBND tỉnh với các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo theo quy định và theo sự chỉ đạo, phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
Phó Chủ tịch Nguyễn Cao Sơn
Ông Nguyễn Cao Sơn trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Giao thông vận tải; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, quản lý thị trường; phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và giải quyết khiếu nại, tố cáo các nội dung thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.
Ông phụ trách các đơn vị: Sở Công Thương, Ban Quản lý khu Kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình.
Phó Chủ tịch Nguyễn Cao Sơn theo dõi các xã, phường: Định Hóa, Bình Minh, Kim Đông, Yên Mô, Yên Từ, Yên Mạc, Đồng Thái, Đồng Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Trực Ninh, Hồng Phong, Quỹ Nhất, Nghĩa Lâm, Rạng Đông, Bình Lục, Bình Mỹ, Đông A, Vị Khê, Thành Nam, Phù Vân.
Ông giữ mối liên hệ giữa UBND tỉnh với các cơ quan, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo theo quy định và theo sự chỉ đạo, phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
Phó Chủ tịch Hà Lan Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Y tế; Giáo dục, đào tạo; Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc các nội dung lĩnh vực được phân công phụ trách.
Bà phụ trách các đơn vị: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hoa Lư, Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định.- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định.
Phó Chủ tịch Hà Lan Anh theo dõi các xã, phường: Yên Khánh, Khánh Nhạc, Khánh Thiện, Khánh Hội, Khánh Trung, Cổ Lễ, Nam Hồng, Ninh Giang, Cát Thành, Quang Hưng, Minh Thái, Ninh Cường, Xuân Hưng, Xuân Giang, Xuân Hồng, Liêm Hà, Tân Thanh, Thanh Liêm, Phú Sơn, Gia Lâm, Thiên Trường, Yên Thắng.
Bà giữ mối liên hệ giữa UBND tỉnh với các cơ quan, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách; làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo theo quy định và theo sự chỉ đạo, phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
Bình luận