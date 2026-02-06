Phản bác các quan điểm sai trái, lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng

(VTC News) -

Sáng 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết hội nghị có sự tham gia của 1.022 đại biểu (239 đại biểu tại điểm cầu tại Hà Nội và 783 đại biểu tại 33 điểm cầu địa phương).

Theo bà Lâm Thị Phương Thanh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh.

"Công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội, cổ vũ tinh thần tham gia tích cực của cử tri, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân", Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Bà Lâm Thị Phương Thanh ghi nhận, thời gian qua, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên trong cả nước luôn đồng hành cùng các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, trong đó có công tác bầu cử các nhiệm kỳ trước, góp phần quan trọng vào thành công chung.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên truyền đứng trước nhiều yêu cầu mới, thách thức mới, nhất là sự phát triển nhanh của môi trường số, mạng xã hội, cùng với nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, tin giả, xuyên tạc, chống phá. Vì vậy, bà Thanh cho rằng công tác tuyên truyền phải được chuẩn bị sớm, triển khai bài bản, thống nhất về nội dung, linh hoạt về phương thức và chủ động định hướng dư luận, chủ động trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ, hội nghị tập huấn hôm nay có ý nghĩa thiết thực, nhằm trang bị, cập nhật những nội dung cốt lõi, định hướng tuyên truyền, kỹ năng nghiệp vụ và phương thức tổ chức thông tin phù hợp cũng như trao đổi, giải đáp những thắc mắc để các cơ quan báo chí, đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bà Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước; bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Các cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng về quyền và nghĩa vụ của công dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử, phấn đấu tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Đồng thời, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đa nền tảng, hệ thống thông tin cơ sở, truyền thông số và mạng xã hội, bảo đảm độ phủ thông tin rộng khắp, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

"Đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật của cuộc bầu cử; chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội", Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 2 chuyên đề, gồm: Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, những vấn đề cần quan tâm lưu ý trong công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.