Phá đường dây mua bán người qua Campuchia, bắt ép làm việc ở 'trung tâm lừa đảo'

(VTC News) -

Ngày 7/1, tin từ Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT khởi tố 5 bị can: Nguyễn Thanh Cường (19 tuổi, ngụ Quận 1), Trần Nhựt Minh (29 tuổi, ngụ Quận 4), Võ Hải Đương (23 tuổi, ngụ Quận 7), Bùi Thị Tâm Tuyền (30 tuổi, quê Đắk Lắk) và Huỳnh Thị Hoàng Quyên (27 tuổi, quê An Giang) về tội danh Mua bán người.

Đồng thời, Công an cũng mở rộng điều tra các hành vi liên quan như Cho vay lãi nặng, Xuất nhập cảnh trái phép, Bắt giữ người trái pháp luật…

Video: Phá đường dây mua bán người đưa sang Campuchia ép làm việc lừa đảo, khởi tố 5 bị can.

Thông tin điều tra, vào tháng 7/2024, Công an TP.HCM nhận được công điện từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đề nghị tiếp nhận 36 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Campuchia, trong đó có nạn nhân cư trú tại TP.HCM.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp tiếp nhận, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật và hoạt động tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tại Campuchia tồn tại các “trung tâm lừa đảo trực tuyến”, “casino trá hình” do người nước ngoài tổ chức, thuê lao động Việt Nam làm các công việc phi pháp như dụ dỗ người chơi trực tuyến để chiếm đoạt tài sản.

Võ Hải Đương tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Những lao động này bị dẫn dụ từ Việt Nam thông qua “đại lý” - nhóm chuyên tìm kiếm, ép buộc, đưa người sang Campuchia với lời hứa “việc nhẹ lương cao”. Cơ quan CSĐT đã khám xét nhiều địa điểm, thu giữ tài liệu, thiết bị và triệu tập 16 người liên quan.

Sau đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam 3 kẻ cầm đầu là Nguyễn Thanh Cường, Trần Nhựt Minh và Võ Hải Đương vào tháng 8/2024 với tội danh Mua bán người.

Theo điều tra, nhóm này đã lợi dụng việc nạn nhân nợ nần để đe dọa, ép buộc họ xuất cảnh trái phép và bán cho các “đại lý”.

Nguyễn Thanh Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Mở rộng điều tra, Công an phát hiện và bắt giam Bùi Thị Tâm Tuyền và Huỳnh Thị Hoàng Quyên, những kẻ thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Campuchia, đóng vai trò lôi kéo, dụ dỗ lao động. Tại cơ quan điều tra, những kẻ này thừa nhận hành vi mua bán người.

Các nạn nhân bị nhốt trong cơ sở có hàng rào thép, bị ép làm việc liên tục và chịu đựng đánh đập, tra tấn nếu không đạt doanh số. Thậm chí, nhiều nạn nhân bị biến thành chân rết, tìm kiếm người khác để hưởng lợi từ tiền hoa hồng 300 USD mỗi trường hợp.