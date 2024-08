Triệt phá đường dây 'việc nhẹ lương cao' mua bán người từ Việt Nam qua Campuchia

(VTC News) -

Sau gần 1 tháng xác lập, triển khai và đấu tranh với đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia qua địa bàn biên giới tỉnh Tây Ninh, Chuyên án truy xét mang bí số TN-724p do lực lượng Phòng chống ma tuý và tội phạm (PCMT&TP BĐBP) Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Tây Ninh đã khép lại khi bắt giữ được 2 kẻ mua bán người xuyên quốc gia và giải cứu thành công nữ nạn nhân, đưa về nước an toàn.

Theo hồ sơ chuyên án, qua công tác nắm tình hình và rà soát xác minh, sàng lọc người Việt Nam lao động bất hợp pháp ở Campuchia do nước này trao trả về nước ngày 9/7 tại Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phòng PCMT&TP đã phát hiện 2 trường hợp có dấu hiệu là nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Các lao động người Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về nước ngày 9/7.

Hai nạn nhân là G.M.Đ. (ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương) và V.V.T. (ngụ xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, An Giang).

Qua động viên và khai thác thông tin từ Đ. và T, lực lượng PCMT&TP đã phát hiện trong số các công dân mà lực lượng chức năng Campuchia trao trả lần này có Phạm Thị Kim Anh (21 tuổi, trú phường Bảo Vinh, TP Long Khánh, Đồng Nai) là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán người xuyên biên giới.

Từ những thông tin ban đầu thu thập được, kết hợp những thông tin mà lực lượng PCMT&TP nắm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã về thành lập chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia.

Sau khi được thành lập, Ban chuyên án đã họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tại các tổ, nhanh chóng điều tra, khai thác và truy tìm đối tượng, đồng thời tìm cách giải cứu các nạn nhân còn bên kia biên giới.

Qua đấu tranh, Phạm Thị Kim Anh khai nhận, trước kia, Anh cùng với một số người Việt Nam (đang làm việc trong một casino tại Campuchia) tạo các tài khoản Facebook, Telegram để tuyển dụng người lao động Việt Nam sang TP BaVet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia làm việc với mức lương từ 1.000 - 2.000 USD/tháng.

Su khi các nạn nhân sang Campuchia và dính bẫy, Kim Anh cùng đồng bọn tìm cách bán các những người này cho các công ty cờ bạc, lừa đảo ở Campuchia với giá mỗi người từ 100 - 500 USD.

Khi có các nạn nhân trong tay, các công ty cờ bạc, lừa đảo tổ chức cưỡng bức lao động, tra tấn nhục hình… ai không chịu nổi thì gọi điện thoại về gia đình mang tiền qua để chuộc mạng về.

Phạm Thị Kim Anh thời điểm bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Bằng các nghiệp vụ và chứng cứ đầy đủ, lực lượng chức năng xác định Phạm Thị Kim Anh có dấu hiệu tội phạm mua bán người, ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ Phạm Thị Kim Anh để điều tra.

Nắm được vẫn còn một số nạn nhân còn ở Campuchia nên Ban Chuyên án đã đề nghị các lực lượng chức năng tại Campuchia hỗ trợ truy xét, truy tìm, xác định nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng và các nạn nhân hiện vẫn còn đang bị giam giữ tại TP BaVet, tỉnh Svay Riêng.

Qua thời gian theo dõi, tiếp cận và xác định được tại một tòa nhà nằm trong khu Venus thuộc phường BaVet, TP BaVet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia có nữ nạn nhân tên H.T.M.L (16 tuổi, cư trú phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) hiện đang bị cưỡng bức lao động tại đây.

Sau khi nắm được thông tin trên, ngày 21/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã đề nghị lực lượng Hiến Binh và Công an tỉnh Svay Riêng, Campuchia hỗ trợ giải cứu cho nữ nạn nhân này.

3 ngày sau (24/7), các lực lượng chức năng Campuchia đã giải cứu thành công H.T.M.L. và bàn giao cho Ban Chuyên án qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Sau khi M.L. về nước, Ban Chuyên án động viên, tìm hiểu những ẩn số còn nghi vấn trong hang ổ của bọn buôn người.

M.L. tố cáo Đới Thị Yến Linh - kẻ lừa bán mình qua biên giới Campuchia.

Qua lời kể của M.L, Ban chuyên án xác định Đới Thị Yến Linh (17 tuổi, cư trú xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hiện đang ở Campuchia) là người đã lừa gạt và đưa H.T.M.L từ Việt Nam sang Campuchia rồi bán M.L. vào công ty cờ bạc để lấy tiền.

M.L. cho biết, hiện còn nhiều cô gái trẻ dưới 17 tuổi còn bị giam giữ, hầu hết các cô gái trẻ đều bị các tên quản lý cưỡng bức và xâm hại tình dục nhưng không ai dám phản kháng, lên tiếng vì sợ bị tra tấn, nhục hình….

Từ những thông tin do M.L. cung cấp, các trinh sát đội đặc nhiệm biên phòng xác minh và xác định Đới Thị Yến Linh là kẻ chuyên dụ dổ, lừa gạt các cô gái trẻ Việt Nam (dưới 17 tuổi) sang Campuchia bán lại cho các casino và công ty cờ bạc trá hình để lấy tiền.

Vì thế, nếu để Đới Thị Yến Linh còn ngoài vòng pháp luật ngày nào thì ngày đó sẽ còn có thêm nhiều cô gái trẻ sa chân vào cái bẫy “việc nhẹ lương cao”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã định vị được Đới Thị Yến Linh vẫn còn ở trong khu Venus (thuộc phường BaVet, TP BaVet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia). Ngay sau đó, Ban Chuyên án tiếp tục đề nghị lực lượng Hiến Binh và Cảnh sát Campuchia hỗ trợ bắt giữ đối tượng này.

Đến 20h ngày 25/7, các lực lượng chức năng nước bạn thông báo bắt giữ được Đới Thị Yến Linh. Đồng thời tổ chức bàn giao Linh ngay trong đêm cho Ban Chuyên án qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Đới Thị Yến Linh khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Với những chứng cứ không thể chối cãi do các điều tra viên đưa ra, Đới Thị Yến Linh đã thừa nhận hành vi dụ dỗ, lừa gạt và bán bạn thân của mình là M.L. qua biên giới để thu tiền.

Tại cơ quan điều tra, Đới Thị Yến Linh khai nhận, Linh và M.L là bạn học thử nhỏ. Từ khi qua Campuchia vào tháng 4/2024, Linh lên mạng làm quen và dụ dỗ được vài nữ sinh qua biên giới, nhưng chỉ có M.L. tin tưởng nghe theo và sập bẫy của mình.

Từ kết quả điều tra, ngày 27/7, Ban Chuyên án trao đổi và thống nhất với VKSND huyện Bến Cầu bắt giữ Đỗ Thị Yến Linh.

Đến 30/7, sau khi hoàn tất hồ sơ, Ban Chuyên án ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người dưới 16 tuổi, đồng thời bàn giao Đới Thị Yến Linh cho cơ quan điều tra Công an Tây Ninh tiếp tục thụ lý.