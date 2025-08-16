Phá đường dây làm giả hóa đơn, căn cước công dân để bán trên mạng

Một đường dây làm giả hóa đơn, căn cước công dân để bán trên mạng đã bị Công an Hưng Yên triệt phá.

Ngày 16/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 5 bị can theo Điều 341 Bộ luật Hình sự về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 5 đối tượng vì hành vi làm giả tài liệu, cung cấp hình ảnh hóa đơn chuyển khoản và thẻ căn cước công dân giả để thu lợi bất chính. (Ảnh minh họa)

Danh tính các bị can gồm: Đinh Công Đoàn (SN 2001, trú tại xã Cự Đồng, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Văn Sai (SN 1990) và Lưu Văn Nhuận (SN 1970), cùng trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Đức Anh (SN 1992, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình); Lê Thị Thương (SN 2008, trú tại xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2024 đến tháng 4/2025, Đinh Công Đoàn lập và điều hành một website chuyên cung cấp dịch vụ làm giả hình ảnh hóa đơn chuyển khoản ngân hàng và thẻ căn cước công dân. Các tài liệu giả mạo này được cung cấp cho Nguyễn Văn Sai, Lưu Văn Nhuận, Nguyễn Đức Anh và Lê Thị Thương để bán lại cho nhiều đối tượng khác thông qua ứng dụng Telegram nhằm thu lời bất chính.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch qua mạng xã hội; nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nên báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.