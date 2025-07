Hiệu trưởng cùng 5 giáo viên ở Thanh Hóa làm giả hồ sơ, tài liệu

Chiều 10/7, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, liên quan đến vi phạm xảy ra tại 2 trường THPT Ngọc Lặc, THPT Tĩnh Gia 4, đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin tại buổi họp báo chiều 10/7.

Trong số 6 bị can bị khởi tố, có 5 giáo viên và 1 hiệu trưởng. Hiệu trưởng bị khởi tố là Hiệu trưởng của Trường THPT Tĩnh Gia 4. Các bị can bị khởi tố để điều tra hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan Công an Thanh Hóa củng cố hồ sơ, xử lý.