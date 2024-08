PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng: Cần bổ sung đúng và đủ vi chất để trẻ phát triển tốt

Tầm quan trọng của các vi chất dinh dưỡng đối với trẻ nhỏ

Khi nhắc đến vi chất dinh dưỡng nghĩa là chúng ta đang nhắc đến nhóm vitamin như A, B, C, D, E... và nhóm các nguyên tố khoáng như canxi, photpho, sắt, kẽm, iốt, selen, đồng...

Vi chất dinh dưỡng là những chất cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ nhưng nếu thiếu sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Các vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ, tham gia vào việc xây dựng nên các tế bào, các mô, xây dựng hệ thống miễn dịch… đồng thời cũng tham gia vào rất nhiều cơ chế hoạt động của các cơ quan quan trọng trong cơ thể.

Chính vì vậy, vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh và thông minh hơn, các bố mẹ cần quan tâm đến việc bổ sung vi chất cho con. Không những thế, cần phải bổ sung đúng và đủ để mang lại hiệu quả tốt nhất, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ.

Thế nào là bổ sung đúng và đủ vi chất dinh dưỡng?

Việc bổ sung đúng và đủ vi chất dinh dưỡng được thể hiện trên nhiều khía cạnh. Trong đó có 3 yếu tố quan trọng là liều lượng, thời điểm và cách thức bổ sung.

Theo BS Nguyễn Tiến Dũng, việc bổ sung đúng và đủ vi chất sẽ phụ thuộc vào thể trạng của từng em bé. Ví dụ bé bị suy dinh dưỡng hoặc ăn rất ít thì lượng vi chất bổ sung vào phải nhiều. Nếu bé hoàn toàn bình thường thì chỉ cần bổ sung một lượng vừa đủ.

Bác sĩ nhấn mạnh, khi các bé sử dụng các sản phẩm bổ sung vi chất trên thị trường thì có thể tuân theo liều lượng của nhà sản xuất hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ, chuyên gia y tế, từ đó sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn “đủ” vi chất đối với trẻ.

Về thời điểm bổ sung vi chất, bác sĩ Dũng nhận định rằng, có rất nhiều loại vi chất khác nhau và các em bé cũng có rất nhiều thể trạng khác nhau. Có những vi chất cần bổ sung ngay từ sơ sinh ví dụ như Vitamin D3 để con cứng cáp, DHA để con phát triển trí thông minh…

Hoặc đối với những trẻ sinh non, thiếu ngày thiếu tháng thì cần bổ sung vi chất càng sớm càng tốt để giúp bé phát triển. Các em bé sinh đủ ngày tháng, được bú mẹ hoàn toàn lại không cần bổ sung quá nhiều vi chất mà chỉ cần các vi chất thiết yếu.

Về cách bổ sung vi chất dinh dưỡng cho đúng và đủ, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng khuyên các ba mẹ cần thiết lập cho con một chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra, các ba mẹ có thể sử dụng thêm một số sản phẩm bổ sung vi chất cho con, bởi có rất nhiều vi chất cần thiết không thể bổ sung đầy đủ qua chế độ ăn uống hàng ngày.

Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng cũng như các chuyên gia nhi khoa khuyên các ba mẹ cần cẩn trọng trong việc lựa chọn sản phẩm cho con, bởi điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất cũng như trí tuệ của trẻ.

Chọn sản phẩm bổ sung vi chất cho con thế nào?

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của các dòng sản phẩm hữu cơ (Organic) và không biến đổi gen (Non-GMO) tại các quốc gia tiên tiến phản ánh một xu hướng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em – nhóm đối tượng cần được bảo vệ bằng những sản phẩm an toàn nhất.

Xu hướng này không chỉ là sự cải tiến về mặt công nghệ và sản xuất, mà còn thể hiện trách nhiệm của các nhà sản xuất đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với thế hệ tương lai. Việc lựa chọn các sản phẩm Organic và không biến đối gen giúp người tiêu dùng yên tâm hơn về sự an toàn và dinh dưỡng cho con.

Có thể thấy, việc phát triển các sản phẩm hữu cơ và không biến đổi gen chính là một bước tiến lớn trong việc cung cấp các giải pháp dinh dưỡng an toàn và hiệu quả, giúp bảo vệ sức khỏe trẻ em từ những năm tháng đầu đời và góp phần tạo nên một thế hệ khỏe mạnh, thông minh và phát triển toàn diện.

Nature’s Way – Thương hiệu chăm sóc sức khỏe trẻ em đang được đánh giá cao

Chọn sản phẩm Organic và an toàn – Chọn Nature’s Way

Nói đến các thương hiệu chăm sóc sức khỏe hữu cơ và không chứa chất biến đối gen không thể không nhắc đến Thương hiệu Nature’s Way.

Nature’s Way là thương hiệu chăm sóc sức khỏe mẹ và bé số 1 của Úc. Tất cả các sản phẩm của Nature's Way đều được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn Organic với chất lượng cao, đảm bảo độ tinh khiết và an toàn.

Hiện nay, Nature’s Way đang có vị thế tốt tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm của Nature’s Way đang góp phần không nhỏ vào việc xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh và thông minh hơn.

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.