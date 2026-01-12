Pate Cột Đèn truyền thống lao đao sau bê bối Đồ hộp Hạ Long: Hải Phòng lên tiếng

(VTC News) -

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng, những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, đóng gói sản phẩm đồ hộp, trong đó có sản phẩm mang nhãn “Pate Cột Đèn Hải Phòng”.

Đáng chú ý, tên gọi “Pate Cột Đèn Hải Phòng” của sản phẩm do Công ty Đồ hộp Hạ Long sản xuất trùng với tên gọi của món pate truyền thống nổi tiếng gắn với chợ Cột Đèn (phường Lê Chân, TP Hải Phòng). Đây là đặc sản lâu đời, quen thuộc với người dân và du khách, đồng thời là một phần của thương hiệu Foodtour Hải Phòng.

Việc trùng tên này gây sự hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân và tác động trực tiếp đến uy tín, hình ảnh du lịch của thành phố. Thực tế, hai sản phẩm hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Theo đó, pate Cột Đèn truyền thống là pate tươi, được chế biến thủ công bởi các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Cột Đèn, đường Chùa Hàng, phường Lê Chân. Sản phẩm chủ yếu bày bán tại chợ Cột Đèn và các tuyến phố lân cận như Hàng Kênh, Nguyễn Công Trứ.

Pate Cột Đề truyền thống có vị béo ngậy đặc trưng của mỡ phần tan chảy, mùi thơm của gan và tỏi phi, thường có hạn sử dụng ngắn, cần được bảo quản lạnh để giữ trọn vị nguyên bản.

Trước thực trạng này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng đề nghị UBND phường Lê Chân cùng các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời nhằm tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ thương hiệu đặc sản truyền thống của người dân và hình ảnh Foodtour Hải Phòng.

Sản phẩm pate của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là hàng sản xuất công nghiệp, đóng lon thiếc nhỏ, có thời hạn bảo quản dài và được phân phối rộng rãi tại các siêu thị trên toàn quốc.

Như VTC News thông tin, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Sỹ Toàn (SN 1969, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long) để phục vụ điều tra hành vi thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.

Cùng bị bắt còn có Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất); Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên làm việc tại bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng, có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào đối với thịt lợn tươi).

Sau vụ bê bối, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng (dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12/01/2026).

Theo Công an TP Hải Phòng, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện hai ô tô chở 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, dương tính với virus tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Từ số thịt này, doanh nghiệp chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp, trong các ngày 6-7/9/2025. Ngoài ra, một số sản phẩm khác của công ty cũng dương tính với virus tả lợn châu Phi, gồm hơn 4.000 kg chả giò rế và hơn 3.000 kg chả giò đặc biệt. Hơn 13.000 kg bì heo và hơn 8.000 kg da gà đông lạnh còn dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, tác nhân gây bệnh đường ruột.

Cơ quan công an xác định số thịt nhiễm bệnh được thu gom từ các đầu mối tại tỉnh Hưng Yên, không có giấy tờ hợp pháp. Sau bốn tháng điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án và khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số thịt và sản phẩm liên quan đã bị tiêu hủy vào tháng 11/2025.