Panama phủ nhận cho tàu Mỹ đi qua kênh miễn phí

(VTC News) -

Theo CNN, Panama hôm 5/2 phủ nhận tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng quốc gia này đồng ý không thu phí đối với tàu của chính phủ Mỹ đi qua kênh đào.

"Đáp lại tuyên bố do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra, Cơ quan quản lý kênh đào Panama, đơn vị được ủy quyền thiết lập mức phí cầu đường và các loại phí khác cho phương tiện đi qua kênh đào, báo cáo rằng họ chưa thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với các khoản phí này", cơ quan Panama cho biết, đồng thời nói thêm rằng họ sẵn sàng đối thoại với Mỹ.

Kênh đào Panama. (Ảnh minh họa)

Tuyên bố của Panama hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó.

“Các tàu của chính phủ Mỹ hiện có thể đi qua Kênh đào Panama mà không phải trả phí, giúp chính phủ Mỹ tiết kiệm được hàng triệu USD mỗi năm”.

Trong 26 năm qua, Mỹ trả tổng cộng 25,4 triệu USD cho việc vận chuyển tàu chiến và tàu ngầm, tương đương với chưa đến một triệu USD mỗi năm, theo một tuyên bố từ đại sứ quán Panama tại Cuba.

Tranh cãi mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời thề sẽ “lấy lại” kênh đào Panama. Ông cảnh báo về hành động “mạnh mẽ” của Mỹ trong một tranh chấp ngoại giao leo thang với Panama, về sự hiện diện của Trung Quốc xung quanh tuyến đường thủy quan trọng này.

Vài giờ trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và gặp Tổng thống Panama Raúl Mulino.

Tổng thống Mulino nói với ông Rubio rằng chủ quyền của Panama đối với kênh đào không phải là vấn đề để tranh luận, đồng thời cũng cho biết đã giải quyết những lo ngại của Washington về cái được cho là ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Panama sẽ không gia hạn biên bản ghi nhớ năm 2017 để tham gia sáng kiến ​​phát triển ở nước ngoài của Trung Quốc, được gọi là sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, ông Mulino cho biết, đồng thời cũng cho rằng thỏa thuận với Bắc Kinh có thể kết thúc sớm.

Kênh đào được trả lại cho Panama theo hiệp ước năm 1977, cho phép Mỹ can thiệp quân sự nếu hoạt động của tuyến đường thủy này bị gián đoạn do xung đột nội bộ hoặc một thế lực nước ngoài. Ngày nay, lượng hàng hóa qua kênh đào nhiều hơn so với những năm Mỹ kiểm soát.

Kể từ năm 2000, kênh đào được Cơ quan quản lý kênh đào Panama điều hành, với người quản lý, phó quản lý và ban giám đốc gồm 11 thành viên do chính phủ Panama lựa chọn nhưng hoạt động độc lập.

Panama Ports – một phần của công ty con thuộc tập đoàn CK Hutchison Holdings có trụ sở tại Hong Kong – vận hành các nhà ga ở phía Đại Tây Dương và Thái Bình Dương của kênh đào. Một số công ty khác cũng vậy.

Hutchinson lần đầu tiên được cấp quyền khai thác hai cảng này vào năm 1997 khi Panama và Mỹ cùng quản lý kênh đào.

Công ty này được giao dịch công khai, không được biết là nằm trong bất kỳ danh sách đen nào của Mỹ. Công ty con Hutchinson Ports của họ là một trong những nhà điều hành cảng lớn nhất thế giới, giám sát 53 cảng ở 24 quốc gia, bao gồm cả các đồng minh khác của Mỹ như Vương quốc Anh, Australia và Canada. Hutchison cũng không kiểm soát quyền tiếp cận Kênh đào Panama.