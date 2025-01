Ông Trump không loại trừ dùng quân sự kiểm soát Greenland, kênh Panama

(VTC News) -

Ông Trump tuyên bố quyền kiểm soát của Mỹ đối với cả hai khu vực này là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Greenland, nơi có căn cứ quân sự lớn của Mỹ, là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đồng minh lâu năm của Mỹ và là thành viên sáng lập NATO. Ông Trump đặt ra nghi ngờ về tính hợp pháp trong tuyên bố chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland.

Ông Donald Trump.

Kênh đào Panama do Panama kiểm soát trong hơn 25 năm. Mỹ trả lại khu vực kênh đào Panama cho quốc gia này vào năm 1979 và chấm dứt quan hệ đối tác chung trong việc kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này vào năm 1999.

Phát biểu về những bình luận của ông Trump trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Đan Mạch TV2, Thủ tướng Mette Frederiksen gọi Mỹ là "đồng minh quan trọng và thân cận nhất" của Đan Mạch và bà không tin rằng Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự hoặc kinh tế để đảm bảo quyền kiểm soát Greenland.

Bà Frederiksen nhắc lại rằng bà hoan nghênh Mỹ quan tâm nhiều hơn đến khu vực Bắc Cực, nhưng bà cho biết "điều này phải được thực hiện theo cách tôn trọng người dân Greenland".

"Đồng thời, điều này phải được thực hiện theo cách cho phép Đan Mạch và Mỹ vẫn hợp tác, trong đó có NATO", bà Frederiksen cho biết.

Trước đó, ông Trump đăng một video về cảnh máy bay riêng của ông hạ cánh tại Nuuk, thủ phủ của vùng lãnh thổ Bắc Cực này, trong bối cảnh có những đỉnh núi phủ tuyết và vịnh hẹp.

"Don Jr. và các đại diện của tôi hạ cánh tại Greenland", ông Trump viết. "Sự đón tiếp rất tuyệt. Họ và thế giới tự do cần sự an toàn, an ninh, sức mạnh và hòa bình! Đây là một thỏa thuận phải đạt được. MAGA. Làm Greenland vĩ đại trở lại!"

Chính quyền Greenland cho biết chuyến thăm của ông Donald Trump Jr. diễn ra "với tư cách là một cá nhân" chứ không phải là chuyến thăm chính thức và các đại diện của Greenland sẽ không gặp ông.

Ông Trump gần đây cũng đưa ra ý tưởng Canada gia nhập Mỹ với tư cách là tiểu bang thứ 51. Các nhà lãnh đạo Canada phản pháo sau khi từng coi lời lẽ của ông Trump là một trò đùa.

"Những bình luận của Tổng thống đắc cử Trump cho thấy sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về những gì làm nên một quốc gia hùng mạnh của Canada. Nền kinh tế của chúng tôi mạnh mẽ. Người dân của chúng tôi mạnh mẽ. Chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước trước các mối đe dọa", Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly cho biết trên X.

Ông Justin Trudeau, Thủ tướng sắp mãn nhiệm, thậm chí còn thẳng thắn hơn. “Tuyệt đối không có cơ hội nào để Canada trở thành một phần của Mỹ”.

Hứa hẹn về “thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ”, Trump cũng cho biết ông sẽ cố gắng đổi tên vịnh Mexico thành “vịnh Mỹ”, nói rằng tên này “có vẻ đẹp”.