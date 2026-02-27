Pakistan tuyên bố 'chiến tranh công khai' với Afghanistan

(VTC News) -

Theo AFP, Pakistan đã ném bom các thành phố lớn của Afghanistan, bao gồm cả thủ đô Kabul, vào thứ Sáu (27/2), khi Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố hai nước láng giềng đang ở trong tình trạng “chiến tranh công khai” sau nhiều tháng giao tranh ăn miếng trả miếng.

Các lực lượng Afghanistan đã tấn công binh sĩ biên phòng Pakistan vào tối 26/2 - được chính quyền Taliban cho là hành động đáp trả các cuộc không kích chết người trước đó. Các phóng viên AFP tại Kabul và Kandahar cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng máy bay phản lực bay qua đầu.

Các vụ nổ rung chuyển thủ đô Kabul, Afghanistan.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng xấu đi nghiêm trọng trong những tháng gần đây. Các cửa khẩu đường bộ phần lớn bị đóng kể từ sau đợt giao tranh chết chóc hồi tháng 10/2025 khiến hơn 70 người thiệt mạng ở cả hai phía.

Islamabad cáo buộc Afghanistan không hành động chống lại các nhóm vũ trang thực hiện tấn công trên lãnh thổ Pakistan, điều mà chính quyền Taliban phủ nhận.

Nhiều vòng đàm phán diễn ra sau một thỏa thuận ngừng bắn ban đầu do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, nhưng chưa đạt được thỏa thuận lâu dài.

Trong vòng bạo lực biên giới mới nhất - diễn ra sau nhiều đợt không kích của Pakistan nhằm vào Afghanistan và các cuộc đụng độ dọc biên giới trong những tháng qua - cả hai quân đội đều tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục binh sĩ đối phương.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar đăng trên mạng xã hội X rằng các mục tiêu quốc phòng của Taliban tại Kabul, tỉnh Paktia và Kandahar đã bị tấn công, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif tuyên bố đây là “cuộc đối đầu toàn diện” với chính quyền Taliban.

“Sự kiên nhẫn của chúng tôi đã đạt đến giới hạn. Giờ đây là chiến tranh công khai giữa chúng tôi và các người", ông viết.

Máy bay phản lực trên bầu trời

Tại thủ đô Afghanistan, các phóng viên AFP nghe thấy tiếng máy bay phản lực và nhiều vụ nổ lớn kéo dài hơn hai giờ, sau đó là tiếng súng.

Một phóng viên AFP tại thành phố Kandahar ở miền nam Afghanistan — nơi đặt trụ sở của Lãnh tụ Tối cao Taliban Hibatullah Akhundzada - cho biết đã nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu bay qua.

Chính quyền Taliban xác nhận các cuộc không kích của Pakistan, người phát ngôn Zabihullah Mujahid nói rằng không có thương vong.

Trước đó vài giờ, Mujahid thông báo tiến hành “các chiến dịch tấn công quy mô lớn” tại biên giới “đáp trả các hành vi vi phạm lặp đi lặp lại của quân đội Pakistan”.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết tám binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong chiến dịch trên bộ.

Một quan chức Afghanistan cho biết có nhiều dân thường bị thương gần cửa khẩu Torkham, tại một trại dành cho những người hồi hương từ Pakistan.

“Một quả đạn cối đã rơi trúng trại và đáng tiếc có bảy người tị nạn của chúng tôi bị thương, trong đó một phụ nữ đang trong tình trạng nghiêm trọng”, ông Qureshi Badlun, người phụ trách thông tin tỉnh Nangarhar, nói.

Mặc dù biên giới phần lớn bị đóng từ tháng 10, những người Afghanistan hồi hương vẫn được phép qua lại.

Nhiều tháng bạo lực biên giới

Người phát ngôn Mujahid nói với AFP rằng một số binh sĩ Pakistan đã bị “bắt sống”, tuyên bố này bị văn phòng Thủ tướng Pakistan bác bỏ.

Chiến dịch quân sự mới nhất diễn ra sau các cuộc không kích của Pakistan vào các tỉnh Nangarhar và Paktika. Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan cho biết các cuộc không kích đó đã khiến ít nhất 13 dân thường thiệt mạng.

Chính quyền Taliban nói rằng ít nhất 18 người đã chết và bác bỏ tuyên bố của Pakistan rằng chiến dịch quân sự đã khiến hơn 80 tay súng thiệt mạng.

Hai bên cũng báo cáo có nổ súng qua biên giới vào 24/2, nhưng không ghi nhận thương vong.

Sau nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, Ả-rập Xê Út đã can thiệp trong tháng này, làm trung gian cho việc thả ba binh sĩ Pakistan bị Afghanistan bắt giữ hồi tháng 10.