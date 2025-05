Pakistan cáo buộc Ấn Độ phóng tên lửa tấn công ba căn cứ quân sự

(VTC News) -

Phát ngôn viên quân đội Pakistan, Tướng Ahmed Sharif Chaudhry, cho biết trong buổi phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước rằng các căn cứ Nur Khan, Murid và Shorkot bị tấn công bằng tên lửa. Ông khẳng định phần lớn tên lửa đã bị hệ thống phòng không của Pakistan đánh chặn và cảnh báo: “Hãy chờ đợi phản ứng của chúng tôi".

Pakistan tuyên bố Ấn Độ phóng tên lửa từ máy bay chiến đấu nhằm vào ba căn cứ quân sự của Pakistan.

Nur Khan - một trong những căn cứ bị nhắm đến - nằm gần Thủ đô Islamabad và chỉ cách trụ sở quân đội Pakistan khoảng 10km. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa và khói bốc lên nghi ngút trong đêm, kèm theo tiếng nói mô tả “có vụ tấn công vào căn cứ Nur Khan khi máy bay chiến đấu bay ngang qua”.

Các cuộc tấn công diễn ra không lâu sau khi Ấn Độ cáo buộc Pakistan phát động đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn và ngược lại, Pakistan cũng cáo buộc Ấn Độ phóng những chiếc tên lửa đạn đạo bị rơi trong lãnh thổ Ấn Độ.

Phát ngôn viên quân đội Pakistan cho biết sáu tên lửa đạn đạo đã được phóng từ căn cứ Adampur, trong đó một chiếc rơi trúng địa điểm này, năm tên còn lại rơi xuống khu vực Amritsar, bang Punjab. Trong đêm, người dân Ấn Độ cũng ghi nhận tiếng nổ lớn tại các thành phố Amritsar, Jammu và Srinagar (thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát).

Trước đó, phía Ấn Độ nói rằng Pakistan đã sử dụng khoảng 400 UAV để tấn công các thành phố, căn cứ quân sự và địa điểm tôn giáo ở miền bắc nước này, bao gồm Kashmir, Rajasthan, Punjab và Gujarat; và Ấn Độ đã đáp trả với 4 cuộc không kích bằng UAV nhằm vào các cơ sở quân sự của Pakistan.

Trong buổi họp báo hôm 9/5, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cáo buộc Pakistan nhắm vào các đền thờ Hindu, gurdwara (nơi thờ phượng của đạo Sikh) và nhà thờ Thiên chúa giáo, khiến ít nhất một dân thường bị thương. Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri lên án các hành động này là “một mức độ tồi tệ mới” của Pakistan.

Phía Pakistan phủ nhận các cuộc tấn công bằng UAV, gọi tuyên bố của Ấn Độ là “vô căn cứ và sai lệch”. Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar khẳng định nước này không thực hiện hành động quân sự nào bên trong lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hay vượt qua biên giới.

Tuy nhiên, một quan chức an ninh Pakistan lại nói rằng các đợt UAV vừa qua chỉ là bước khởi động, và “mọi người sẽ thấy rõ khi chúng tôi thực sự phản công”.

Những tuyên bố qua lại tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột toàn diện giữa hai cường quốc hạt nhân. Hôm 7/5, Ấn Độ đã không kích 9 địa điểm tại Pakistan khiến 31 người thiệt mạng, để đáp trả vụ tấn công của các phần tử vũ trang ở Kashmir khiến 25 khách du lịch theo đạo Hindu và một hướng dẫn viên thiệt mạng. Islamabad lên án hành động của New Delhi là “một sự tuyên chiến” và cam kết sẽ đáp trả.

Trong cuộc họp báo mới nhất, phát ngôn viên quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không hạ nhiệt. Với thiệt hại mà Ấn Độ gây ra, họ nhất định phải gánh chịu". Ông cho biết Pakistan đã triển khai hơn 100 máy bay để đối phó với các đợt không kích hôm 7/5, dẫn đến cuộc giao tranh kéo dài gần một giờ giữa không quân hai nước.

Pakistan cũng tuyên bố đã sử dụng vũ khí do Trung Quốc sản xuất và hệ thống phòng không mặt đất để bắn rơi 5 máy bay chiến đấu Ấn Độ. Hiện New Delhi chưa đưa ra phản hồi, song các mảnh vỡ của ít nhất ba máy bay, bao gồm cả một chiếc Rafale do Pháp sản xuất, đã được tìm thấy tại khu vực Kashmir và Punjab của Ấn Độ.