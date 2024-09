P&G Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng chung tay hỗ trợ người dân vùng bão, lũ

(VTC News) -

Ngày 26/9, Công ty TNHH Procter & Gamble (P&G) trao tặng các sản phẩm chăm sóc cá nhân và vệ sinh nhà cửa với tổng trị giá 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai thông qua Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Tham dự lễ tiếp nhận có bà Bùi Thị Hoà – Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Nguyễn Vĩnh Hoà – Phó Trưởng ban Đối ngoại & Phát triển Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Marwane Tahri - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Procter & Gamble (P&G), bà Lê Thị Tuyết Mai - Giám đốc Truyền Thông Công ty.

P&G là 1 trong 3 nhà sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu với hơn 30 năm gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu, công ty đã cam kết hoạt động lâu dài, cung cấp những sản phẩm chất lượng quốc tế giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi nhà và phát triển cộng đồng.

Ông Marwane Tahri - Tổng Giám đốc Công ty P&G Việt Nam đã đại diện trao tặng các sản phẩm chăm sóc cá nhân và vệ sinh nhà cửa với tổng trị giá 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đại diện P&G đánh giá cao sự hợp tác chiến lược với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm mang lại những hành động kịp thời ứng phó và hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Theo ông Marwane Tahri, trước những thiệt hại vô cùng nặng nề do cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra tại nhiều tỉnh thành miền Bắc, công ty mong muốn cùng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là mang chính những sản phẩm chất lượng nhất để hỗ trợ bà con.

Trong đó, sản phẩm viên lọc nước Aquatabs chắc chắn là một sản phẩm thiết thực, sẽ giúp đỡ bà con vùng lũ rất nhiều trong việc làm sạch nguồn nước. Aquatabs dễ sử dụng, nhỏ gọn, vận chuyển đơn giản, có tác dụng thanh tẩy nước nhiễm bẩn, bảo vệ sức khoẻ của người dân vùng lũ, phòng tránh các bệnh dịch nguy hiểm do ô nhiễm nguồn nước gây ra.

Bà Bùi Thị Hoà – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của P&G Việt Nam trong việc tích cực phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo. Đặc biệt là những nỗ lực không ngừng của Công ty P&G Việt Nam nhằm góp phần giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu nước sạch tại Việt Nam, nhất là trong thời điểm xảy ra mưa lũ, ngập lụt.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng mong muốn được tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của P&G Việt Nam trong nhiều chương trình dành cho người dân, người có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới.

Trước đó, chương trình “Nước uống sạch cho trẻ em” được P&G triển khai từ năm 2016 với sự ủng hộ và đồng hành từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đối tác và chính quyền địa phương. Đến nay chương trình cung cấp hơn 90 triệu lít nước uống sạch cho gần 600.000 người thụ hưởng tại hơn 10 địa phương bị thiếu nguồn nước sạch như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Long An, An Giang, Đồng Tháp...

Chương trình đã nâng cao nhận thức người dân về cách sử dụng nước sạch, góp phần giảm tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến nguồn nước ăn uống và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa thông qua cung cấp gói bột lọc nước P&G.

Ngoài ra P&G Việt Nam cũng không ngừng tham gia và tổ chức những hoạt động góp phần cải thiện cuộc sống của hơn nhiều người kém may mắn trên khắp Việt Nam qua các chương trình xã hội cộng đồng như: Phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phòng chống và cứu trợ cuộc sống người dân vùng thiên tai qua dự án “Miền Trung yêu thương”; Xây nhà cho người nghèo; Chương trình “Phụ nữ tự tin tiến bước” phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chiến dịch #WeSeeEqual bình đẳng giới và môi trường làm việc công bằng cho phụ nữ; Tạo sân chơi toàn cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua chương trình tìm kiếm ý tưởng sáng tạo và hỗ trợ công ty khởi nghiệp…

Nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong nhiều năm qua, góp phần đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế xã hội Việt Nam, P&G Việt Nam được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín và danh giá trong, ngoài nước.

Nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Chiến dịch “Chung sức vì đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3”. Các tổ chức, cá nhân có thể quyên góp qua app Thiện nguyện, hoặc số tài khoản 2022 của Hội, cú pháp ủng hộ là Baoso3. Việc tiếp nhận cứu trợ còn được thực hiện qua nền tảng gây quỹ kỹ thuật số toàn cầu – iRaiser của Hiệp hội Chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại đường link: https://donate.redcrossredcrescent.org/vn/Yagi/ Hội cũng tiếp nhận ủng hộ tiền mặt và hàng hóa trực tiếp (gồm các nhu yếu phẩm và các sản phẩm tiêu dùng khác) tại trụ sở Trung ương Hội, số 82 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc Cơ quan đại diện phía Nam, số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM và tại trụ sở mạng lưới Bưu điện cấp huyện tại 12 địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang. Toàn bộ số tiền quyên góp nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu trợ và tái thiết cho đồng bào vùng bão, được sao kê chi tiết tại địa chỉ website https://thiennguyen.app/donate-target/1832356517400027136.