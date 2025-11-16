Ông Zelensky kêu gọi cung cấp hệ thống phòng không sau trận tập kích ở Kiev

(VTC News) -

Hôm 15/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trên mạng xã hội: "Ukraine cần sự hỗ trợ để cứu sống con người: Nhiều hệ thống phòng không hơn, khả năng bảo vệ tốt hơn và quyết tâm lớn hơn từ đối tác".

Bình luận mới nhất của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi tên lửa của Nga tấn công nhiều mục tiêu trên khắp Kiev vào ngày 14/11. Quan chức địa phương cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công tăng lên 7 người.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ ông Zelensky, một trong 7 nạn nhân thiệt mạng có bà Nataliia Khodemnchuk, vợ của công nhân vận hành nhà máy điện hạt nhân Chernobyl chết trong thảm họa hạt nhân năm 1986.

Trong khi đó, đêm 13/11, Ukraine tập kích kho dầu quan trọng ở thành phố cảng Novorossiysk của Nga, một trong những cơ sở xuất khẩu dầu lớn nhất của nước này, khiến đám cháy bùng lên. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vụ tấn công gây hư hại “các hạ tầng giá trị” tại cảng và kho dầu cùng một bệ phóng thuộc hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Ngoài Novorossiysk, Ukraine cho biết họ cũng tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Saratov và cơ sở chứa nhiên liệu gần Engels trong đêm.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi thông tin, tuần này Ukraine đang “nâng cao hiệu quả” việc sử dụng các loại vũ khí tầm xa nội địa, bao gồm tên lửa Neptune, Flamingo và các dòng máy bay không người lái phản lực.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ phá vỡ âm mưu ám sát của Ukraine nhằm vào một quan chức cấp cao của Điện Kremlin ngay trên đất Nga, khi người này đi viếng mộ thân nhân gần Moskva.

FSB mô tả mục tiêu là “một trong những quan chức cấp cao nhất của nhà nước Nga” và cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tương tự.