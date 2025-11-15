Ukraine tấn công trung tâm dầu mỏ chủ chốt của Nga

(VTC News) -

Ukraine tập kích một kho dầu quan trọng ở thành phố cảng Novorossiysk của Nga trong đêm 13/11 (giờ địa phương), gây hư hại cơ sở hạ tầng và khiến một đám cháy bùng lên.

Kho dầu bị tấn công là một trong những cơ sở xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga. Giới chức hai nước đều xác nhận vụ việc.

Một tòa chung cư bị hư hại trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Novorossiysk (Nga) hôm thứ Sáu. (Nguồn: Andrey Kravchenko/Telegram/Reuters)

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vụ tấn công đã gây hư hại “các hạ tầng giá trị” tại cảng và kho dầu, cùng một bệ phóng thuộc hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Ukraine sử dụng nhiều loại vũ khí, gồm tên lửa hành trình tầm xa Neptune và các UAV tấn công. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraine đã phóng tên lửa Neptune do nước này tự sản xuất để tấn công mục tiêu Nga, nhưng không nói rõ địa điểm.

“Đây là phản ứng hoàn toàn chính đáng của chúng tôi trước nạn khủng bố mà Nga đang tiến hành”, Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội.

Theo các nguồn tin của Reuters, đòn tấn công buộc Nga tạm dừng xuất khẩu dầu qua cảng Novorossiysk, tương đương 2,2 triệu thùng/ngày, tức khoảng 2% nguồn cung toàn cầu. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine nhằm vào hạ tầng xuất khẩu năng lượng của Nga trong nhiều tháng qua, khiến giá dầu thế giới tăng hơn 2% vì lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.

Tại terminal Sheskharis, hai cầu cảng số 1 và 1A bị hư hại; một tàu chở dầu treo cờ Sierra Leone cũng bị ảnh hưởng. Công ty đường ống nhà nước Transneft phải tạm ngừng chuyển dầu đến cảng, trong khi Liên danh Caspian Pipeline Consortium gián đoạn bơm dầu trong vài giờ.

Clip nhân chứng ghi lại vụ nổ tại cảng Novorossiysk sau cuộc tấn công lớn bằng UAV của Ukraine. (Nguồn: REUTERS)

Mảnh vỡ UAV rơi xuống khu vực cảng container và cảng ngũ cốc lân cận, nhưng hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường. Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratiev, cho biết ít nhất 4 người bị thương, nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng ven biển bị hư hại. Ông nói hơn 170 nhân viên cứu hộ và 50 phương tiện đã được huy động để xử lý hậu quả và hỗ trợ người dân.

Ngoài Novorossiysk, Ukraine cho biết họ cũng tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Saratov và cơ sở chứa nhiên liệu gần Engels trong đêm.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, cho biết tuần này Ukraine đang “nâng cao hiệu quả” việc sử dụng các loại vũ khí tầm xa nội địa, bao gồm tên lửa Neptune, Flamingo và các dòng máy bay không người lái phản lực.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn tổng cộng 216 UAV Ukraine trong đêm.

Kyiv lại hứng chịu không kích

Trong khi đó, người dân Kyiv trải qua một đêm nữa với các đợt tấn công đường không dữ dội của Nga. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hiện trường một vụ tập kích bằng UAV của Nga, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, tại Kyiv (Ukraine) hồi ngày 23/10/2025. (Nguồn: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/Handout qua Reuters)

Tại thành phố Chornomorsk bên bờ Biển Đen, 2 người khác thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga sáng 14/11, theo chính quyền quân sự tỉnh Odesa.

Cùng thời điểm, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã phá vỡ âm mưu của Ukraine nhằm ám sát một quan chức cấp cao của Điện Kremlin ngay trên đất Nga, khi người này đi viếng mộ thân nhân gần Moskva.

FSB mô tả mục tiêu là “một trong những quan chức cấp cao nhất của nhà nước Nga” và cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tương tự.

CNN cho hay không thể xác minh độc lập các cáo buộc này. Cơ quan An ninh Ukraine bác bỏ, nói với CNN rằng: “Họ liên tục tung tin giả. Chúng tôi không bình luận về những điều vô lý đó”.