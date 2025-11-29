Ông Zelensky công bố phái đoàn đàm phán mới của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/11 đã công bố thành phần đại diện Kiev tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, sau khi ông Andriy Yermak – Chánh văn phòng Tổng thống và là người đứng đầu nhóm đàm phán – bị miễn nhiệm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Telegram Volodymyr Zelensky

Trong thông điệp video đăng trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết phái đoàn mới của Ukraine sẽ gồm: Andrii Hnatov, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine; Rustem Umierov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng; cùng các đại diện của Bộ Ngoại giao và cơ quan tình báo.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông báo các cuộc gặp với phía Mỹ sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Ông Zelensky nói: “Các đại diện của chúng ta sẽ sớm tham gia đàm phán. Đó sẽ là Tổng tham mưu trưởng, đại diện Bộ Ngoại giao, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng, và cơ quan tình báo. Khi tất cả chúng ta đang đối mặt với một thách thức lớn, chúng ta phải giữ vững sức mạnh nội tại”.

Ngày 28/11, Tổng thống Zelensky miễn nhiệm ông Yermak và cho biết Văn phòng Tổng thống đang chuẩn bị cho một đợt “tái cơ cấu”. Ông nói sẽ tiến hành tham vấn vào ngày 29/11 với các ứng viên có khả năng dẫn dắt cơ quan này.

Trước đó, cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã khám xét nhà riêng của ông Yermak liên quan tới một cuộc điều tra chưa được tiết lộ.

Theo Kyiv Independent, ông Yermak có thể liên quan đến một cuộc điều tra quy mô lớn về cáo buộc hối lộ trị giá 100 triệu USD tại công ty năng lượng nguyên tử quốc gia.