Ông Trump và ông Putin có thể gặp nhau tại UAE

(VTC News) -

Điện Kremlin xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra trong "những ngày tới", sau khi quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc gặp được tổ chức "sớm nhất là vào tuần tới".

Ngày 7/8, Tổng thống Putin thông tin thêm: "Chúng tôi có nhiều bạn bè sẵn sàng giúp chúng tôi tổ chức những sự kiện như vậy. Một trong những người bạn của chúng tôi là UAE".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). (Ảnh: Reuters)

Ông Putin cũng hạ thấp triển vọng tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau khi có thông tin cho rằng cuộc gặp ba bên sẽ được tổ chức sau khi ông ngồi lại với ông Trump.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh ông chỉ sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Ukraine khi "một số điều kiện nhất định" được đáp ứng.

"Tôi không phản đối điều này, nói chung là có thể, nhưng cần phải tạo ra một số điều kiện nhất định cho việc này. Thật không may, chúng ta vẫn còn lâu mới tạo ra được những điều kiện như vậy", ông Putin nói với phóng viên tại điện Kremlin.

Trước đó không lâu, trợ lý điện Kremlin Yury Ushakov cũng xác nhận với phóng viên rằng Tổng thống Putin có thể gặp ông Trump ngay trong tuần tới. Hai bên đã thống nhất địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh này.

Kỳ vọng về một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Trump tăng lên sau chuyến thăm Moskva của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Nhà Trắng cho biết chuyến thăm đạt được kết quả tốt hơn dự kiến.

Ông Ushakov nói thêm chi tiết về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trump - Putin dự kiến sẽ được tiết lộ sau, nhưng về nguyên tắc, hai bên đạt được thỏa thuận rằng cuộc gặp sẽ sớm diễn ra.

Theo ông Ushakov, ông Steve Witkoff cũng đề xuất ý tưởng về cuộc gặp 3 bên với sự tham gia của Tổng thống Zelensky, nhưng Moskva từ chối bình luận về vấn đề này.

Các báo cáo trước đây trên truyền thông Mỹ cho thấy chính quyền ông Trump đang muốn có cuộc gặp với ông Putin vào tuần tới và đề xuất gửi lời mời tới ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố ông cần nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Nga để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.