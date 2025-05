Ông Trump tuyên bố triển khai dự án phòng thủ tên lửa Golden Dome

(VTC News) -

Hôm 20/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn dự án Golden Dome đi vào hoạt động trước khi ông rời nhiệm sở và đồng ý phân bổ trước 25 tỷ USD tài trợ ban đầu cho dự án.

Ông Trump nhấn mạnh: "Sau khi xây dựng hoàn chỉnh, Golden Dome sẽ có khả năng đánh chặn tên lửa ngay cả khi chúng được phóng từ nhiều phía khác nhau và ngay cả khi chúng được phóng từ không gian. Mãi mãi chấm dứt mối đe dọa tên lửa đối với nước Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Scott Olson)

Theo ông Trump, dự án Golden Dome" dự tính sẽ tiêu tốn khoảng 175 tỷ USD và sẽ được xây dựng trong vòng 3 năm. Phó tham mưu trưởng ban chỉ huy quân đội không gian Mỹ, Tướng Michael Guetlein là người chỉ đạo thực hiện dự án Golden Dome. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về kế hoạch triển khai dự án vẫn chưa được tiết lộ.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome là sáng kiến đầy tham vọng do Tổng thống Trump đề xuất trong sắc lệnh ký hồi tháng 1. Nó được lấy cảm hứng từ hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel, vốn nổi tiếng với khả năng đánh chặn tên lửa tầm ngắn với tỷ lệ thành công 90%.

Về cơ bản, đây là một hệ thống phòng thủ tên lửa dựa trên không gian, bao gồm một chùm vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại và nhiều thiết bị đánh chặn để phát hiện cũng như tiêu diệt tên lửa trong giai đoạn phóng hoặc giữa hành trình.

Không giống những hệ thống mặt đất khác vốn bị giới hạn bởi tầm bắn và địa hình, Golden Dome có thể cung cấp khả năng bao phủ toàn cầu, đối phó với tên lửa siêu thanh và FOBS.

Hệ thống này cũng tận dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi và đánh chặn thời gian thực cùng cảm biến không gian để phát hiện sớm.

Ban đầu, Nhà Trắng đặt tên dự án này là "Moonshot Plus" và "Moonshot Plus Plus", nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu đổi tên. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Golden Dome có thể là biện pháp phòng ngừa tốn kém.