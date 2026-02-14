Ông Trump: Iran chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân

(VTC News) -

Ngày 14/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin: "Tôi cho rằng họ muốn đàm phán nhưng cho đến nay họ chỉ nói rất nhiều mà không hành động gì cả".

Khi được hỏi Iran nên làm gì để tránh cuộc tấn công của Mỹ, ông Trump trả lời: "Hãy đưa cho chúng tôi thỏa thuận mà lẽ ra họ phải đưa cho chúng tôi ngay từ đầu. Nếu họ đưa ra thỏa thuận công bằng, chúng tôi sẽ không làm vậy. Trong lịch sử, họ chưa từng làm thế".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hôm 26/2, ông Trump tuyên bố Washington điều "hạm đội lớn" đầu tiên hướng về Iran và bày tỏ hy vọng Tehran sẽ tham gia đối thoại nhằm đạt thỏa thuận từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo "cuộc tấn công tiếp theo sẽ tồi tệ hơn nhiều" so với những cuộc tấn công vào Iran mùa hè năm 2025.

"Đừng để điều đó xảy ra lần nữa", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Cùng thời điểm, ông Trump tiếp tục quyết định điều tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông trong bối cảnh ông đang gây sức ép lên Iran để nước này đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Trước đó, Tổng thống Trump đe dọa Iran phải gánh chịu những hậu quả "rất nghiêm trọng" nếu nước này không đạt được thỏa thuận hạt nhân. Ông Trump không quên nhắc lại những cuộc tấn công quân sự của Mỹ do ông ra lệnh thực hiện nhắm vào cơ sở hạt nhân của Tehran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran xảy ra hồi tháng 7/2025.

“Chúng ta sẽ xem liệu có thể đạt được thỏa thuận với họ hay không và nếu không, chúng ta sẽ phải chuyển sang giai đoạn hai. Giai đoạn hai sẽ rất khó khăn đối với họ”, ông Trump nhấn mạnh.

Tuần trước, Mỹ và Iran tổ chức vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên kể từ năm ngoái tại Oman. Cả Washington và Tehran đều tuyên bố sẽ tiếp tục con đường ngoại giao, nhưng chưa có lịch trình đàm phán nào khác được công bố.