Ông Trump tuyên bố 'không còn đường lùi' với Greenland

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “không có đường lùi” trong mục tiêu kiểm soát Greenland, để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo vùng Bắc Cực. Phát biểu này đi kèm với những chỉ trích nhằm vào các đồng minh NATO, trong bối cảnh nhiều lãnh đạo châu Âu tỏ ra lúng túng trước lập trường ngày càng cứng rắn của Washington.

Tham vọng của ông Trump được thể hiện qua hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội, kèm theo các hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, xoay quanh mục tiêu giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch. Động thái này được cho là đe dọa làm rạn nứt liên minh quân sự vốn là trụ cột an ninh của phương Tây trong nhiều thập kỷ qua.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Ba, sau cuộc trao đổi với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump nhấn mạnh: “Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia và an ninh toàn cầu. Không thể có chuyện quay đầu. Về điều này, mọi người đều đồng ý!”.

Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Reuters)

Để nhấn mạnh thông điệp, ông Trump đã đăng tải loạt hình ảnh do AI tạo ra. Trong đó, một hình ảnh cho thấy ông đứng tại Greenland, tay cầm quốc kỳ Mỹ. Một bức ảnh khác mô tả ông trao đổi với các lãnh đạo trước bản đồ thể hiện Canada và Greenland như những phần lãnh thổ của Mỹ.

Diễn biến trên cũng làm dấy lên nguy cơ tái bùng phát căng thẳng thương mại giữa Mỹ và châu Âu - yếu tố từng khiến thị trường tài chính và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu chao đảo trong năm ngoái. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã lên tiếng bác bỏ điều ông gọi là “sự hoảng loạn” xoay quanh vấn đề Greenland.

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 20/1 tại Nhà Trắng nhân 1 năm ngày quay trở lại nắm quyền, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ và NATO sẽ đạt được thoả thuận về tương lai của Greenland. “Chúng tôi sẽ tìm ra một giải pháp mà cả NATO và Mỹ sẽ rất hài lòng”, ông nói.

Khi được hỏi Washington sẵn sàng đi xa đến mức nào để đạt được mục tiêu này, ông Trump không đưa ra câu trả lời cụ thể, nhưng khẳng định các hành động sẽ sớm được triển khai. Ông cũng tuyên bố sẽ thuyết phục người dân Greenland rằng họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nếu trở thành một phần của Mỹ, bất chấp làn sóng biểu tình phản đối kế hoạch sáp nhập từ người dân Đan Mạch và ngay trên hòn đảo này.