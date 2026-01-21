Mỹ dự định rút 200 vị trí khỏi NATO

(VTC News) -

Theo kế hoạch, Mỹ có thể sẽ cắt bỏ khoảng 200 vị trí trong các cơ quan NATO chịu trách nhiệm giám sát và lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự và tình báo của liên minh. Các nguồn tin yêu cầu giấu tên do liên quan đến các cuộc trao đổi ngoại giao riêng tư.

Trong số các cơ quan bị ảnh hưởng có Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO đặt tại Anh và Bộ Chỉ huy Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Đồng minh tại Brussels, theo các nguồn tin. STRIKFORNATO có trụ sở tại Bồ Đào Nha, đơn vị giám sát một số hoạt động hàng hải, cũng sẽ bị cắt giảm, cùng với một số cơ quan NATO tương tự khác.

Các nguồn tin không nêu rõ lý do Mỹ quyết định cắt giảm nhân sự tại các vị trí NATO, nhưng động thái này nhìn chung phù hợp với chủ trương đã được chính quyền ông Trump nêu ra là chuyển thêm nguồn lực sang Tây Bán Cầu.

Tờ Washington Post là cơ quan đầu tiên đưa tin về quyết định này.

Ông Trump gặp Tổng thư ký NATO Rutte năm 2025. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, những thay đổi này là nhỏ nếu so với tổng quy mô lực lượng quân đội Mỹ đang đồn trú tại châu Âu, và không nhất thiết cho thấy Mỹ đang rút lui rộng hơn khỏi lục địa này. Hiện có khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ đóng tại châu Âu, gần một nửa trong số đó ở Đức.

Tuy nhiên, động thái nhiều khả năng sẽ làm gia tăng lo lắng tại châu Âu về tương lai của liên minh, trong bối cảnh tâm lý bất an vốn đã ở mức cao do chiến dịch gia tăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch - làm dấy lên viễn cảnh chưa từng có về lãnh thổ trong nội bộ NATO.

Khi được hỏi bình luận, một quan chức NATO cho biết những thay đổi về nhân sự của Mỹ không phải là điều bất thường và sự hiện diện của Mỹ tại châu Âu hiện lớn hơn so với nhiều năm trước. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Một trong các nguồn tin cho biết hiện có khoảng 400 nhân sự Mỹ đang làm việc tại các cơ quan sẽ bị cắt giảm, đồng nghĩa tổng số người Mỹ tại các cơ quan NATO này sẽ giảm khoảng một nửa.

Thay vì triệu hồi binh sĩ khỏi các vị trí hiện tại, Mỹ trong phần lớn các trường hợp sẽ không bổ sung người thay thế khi các nhân sự này rời nhiệm sở, theo các nguồn tin.

Việc cắt giảm diễn ra trong bối cảnh liên minh đang trải qua một trong những giai đoạn căng thẳng ngoại giao nhất trong 77 năm lịch sử.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng đe dọa rút Mỹ khỏi NATO, nhưng sang nửa đầu năm 2025 lại tỏ ra mềm mỏng hơn khi ca ngợi liên minh sau cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu. Chính quyền của ông lại làm dấy lên lo ngại khi thúc ép châu Âu tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ NATO vào năm 2027 và chuyển trọng tâm quân sự của Mỹ sang Tây Bán Cầu.

Mỹ tiếp tục khiến châu Âu phẫn nộ khi khôi phục chiến dịch nhằm giành Greenland từ Đan Mạch.

Cuối tuần qua, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với một số quốc gia NATO kể từ ngày 1/2 do họ ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch đối với hòn đảo này. Điều đó đã khiến các quan chức Liên minh châu Âu cân nhắc các biện pháp thuế trả đũa.

Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo NATO chỉ mạnh chừng nào còn có sự hậu thuẫn của Mỹ. Ông Trump từ chối đưa ra bất kỳ cam kết nào về sự ổn định của liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Trước câu hỏi liệu việc theo đuổi Greenland có thể khiến NATO tan rã, ông Trump cho rằng mọi kết cục đều sẽ có lợi cho liên minh, đồng thời khẳng định Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia và an ninh toàn cầu.