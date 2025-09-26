Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Gaza

(VTC News) -

Ông nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng: "Có vẻ như chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận về Gaza, và chúng tôi sẽ cho các bạn biết. Tôi nghĩ đó là một thỏa thuận sẽ giúp các con tin được trả tự do. Đó sẽ là một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh".

Ông nói thêm: "Đó sẽ là hòa bình. Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được thỏa thuận đó".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hồi đầu tuần, ông Trump công bố sáng kiến ​​gồm 21 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Một quan chức Nhà Trắng, giấu tên cho Fox News Digital biết: "Tổng thống nhấn mạnh mong muốn nhanh chóng chấm dứt giao tranh ở Gaza. Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, Steve Witkoff, đã trình bày kế hoạch của Mỹ cho Gaza, bao gồm trả tự do cho tất cả các con tin còn sống và đã chết, không tiến hành thêm cuộc tấn công nào vào Qatar, mở cuộc đối thoại mới giữa Israel và Palestine vì sự chung sống hòa bình, cùng nhiều nội dung khác.

Các đối tác nước ngoài bày tỏ sự đồng thuận rộng rãi rằng Tổng thống Trump là người duy nhất có thể chấm dứt giao tranh ở Gaza và bày tỏ hy vọng rằng họ có thể hợp tác với Đặc phái viên Witkoff để xem xét kế hoạch của Tổng thống, khi người Mỹ tiếp tục hợp tác với các quan chức Israel".

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Thường niên Concordia ở New York, ông Witkoff đã mô tả một cuộc họp "rất hiệu quả" hôm thứ Ba diễn ra giữa ông Trump và các quan chức từ Ả-rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Qatar, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan.

"Chúng tôi đã trình bày cái mà chúng tôi gọi là kế hoạch 21 điểm của ông Trump về hòa bình ở Trung Đông", ông Witkoff nói. "Tôi nghĩ rằng nó đề cập cả đến vấn đề Israel cũng như mối quan ngại của các nước láng giềng trong khu vực".

Tổng thống Chính quyền Palestine, Mahmoud Abbas, trong bài phát biểu ghi âm tại Đại hội đồng Liên hợp quốc sau khi bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, cũng bày tỏ sự ủng hộ.

"Chúng tôi tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ả-rập Xê Út, Pháp, Liên hợp quốc và tất cả các đối tác để thực hiện kế hoạch hòa bình được thông qua tại hội nghị ngày 22/9, hướng tới một nền hòa bình công bằng và hợp tác khu vực", ông Abbas nói.

Ông Abbas nói thêm rằng Chính quyền Palestine sẵn sàng tiếp quản an ninh và quản lý ở Gaza, trong khi Hamas phải giải giáp vũ khí.