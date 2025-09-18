Israel thông báo 'đường tạm' cho dân rời thành phố Gaza

(VTC News) -

Theo Arab News, quân đội Israel "công bố việc mở một tuyến đường vận chuyển tạm thời qua phố Salah Al-Din". Người phát ngôn Avichay Adraee cho biết thêm rằng "tuyến đường này sẽ chỉ mở trong 48 giờ", từ trưa hôm nay đến trưa thứ Sáu.

Trước đó, người dân Gaza chỉ có thể rời đi qua một con đường ven biển, vốn đã chật cứng người đi bộ và xe cộ khi hàng nghìn người tìm đường ra khỏi thành phố về phía nam để tránh cuộc tấn công.

Salad al-Din cũng từng được sử dụng làm tuyến đường sơ tán trong những tháng đầu của cuộc chiến.

Người dân rời khỏi thành phố Gaza để tránh các cuộc tấn công.

Theo truyền thông địa phương, lực lượng Israel tiếp tục bắn phá thành phố và các khu vực khác của Dải Gaza trong đêm, khiến một số người bị thương hoặc thiệt mạng. Các xe không người lái có gắn bẫy nổ tung ở khu vực Tel al-Hawa, phía Tây Bắc và ở phía Nam thành phố. Các cuộc không kích và pháo kích cũng được báo cáo ở một số khu vực xung quanh rìa thành phố. Israel chưa bình luận về các cuộc tấn công này.

Theo cập nhật của Times of Israel, quân đội Israel cho biết không quân đã tấn công khoảng 50 mục tiêu ở Dải Gaza trong đêm, phần lớn là ở Thành phố Gaza. Sau đó, tổng cộng thêm 140 mục tiêu đã bị tấn công.

IDF cho rằng các mục tiêu bao gồm đường hầm, tòa nhà "do các nhóm khủng bố sử dụng", các nhóm hoạt động và các cơ sở hạ tầng khác, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết họ "lên án mạnh mẽ nhất" cuộc tấn công trên bộ vừa được Israel phát động tại Thành phố Gaza. Bộ này cáo buộc chiến dịch nhằm mục đích giành quyền kiểm soát Gaza, gọi đây là sự mở rộng của cuộc chiến "chống lại nhân dân Palestine anh em và là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau chuyến thăm Doha của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhằm duy trì sự tham gia của Qatar vào các nỗ lực ngừng bắn tại Gaza.

Ủy ban Châu Âu đang chuẩn bị một gói trừng phạt đối với Israel. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, nói với Euronews rằng động thái này nhằm mục đích tác động đến một số lĩnh vực thương mại của Israel với khối này, vốn nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận đối tác thương mại ưu đãi, mà theo bà, chiếm khoảng 37% trong tổng số 42,6 tỷ euro giao dịch trong năm 2024.

Kallas cho biết bước đi này "sẽ gây ra tổn thất lớn cho Israel" nếu được thông qua. Biện pháp này đòi hỏi sự đồng thuận của đa số các quốc gia thành viên EU và Kallas thừa nhận điều này sẽ rất khó khăn.