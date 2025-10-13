Ông Trump: 'Tôi giỏi chấm dứt chiến tranh, kiến tạo hoà bình'

(VTC News) -

Theo lịch trình, ông Trump sẽ đến Tel Aviv hôm 13/10 để phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset), sau đó di chuyển đến Sharm El Sheikh (Ai Cập) để tham dự sự kiện mà Nhà Trắng gọi là “Lễ kỷ niệm hòa bình Trung Đông".

Cuộc giao tranh tại Dải Gaza đã tạm dừng sang ngày thứ ba liên tiếp, chuẩn bị cho đợt đầu tiên thả 20 người Israel và hàng trăm người Palestine, trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến Israel - Hamas kéo dài hơn hai năm.

“Một thời khắc đặc biệt”

Trước các phóng viên tại căn cứ không quân Andrews trước khi khởi hành trên Air Force One, ông Trump nói: “Đây sẽ là một thời khắc rất đặc biệt. Mọi người đều vô cùng hào hứng”. Ông mô tả chuyến đi là “sự kiện đặc biệt”, vì người Hồi giáo và người Ả-rập cũng cùng chia sẻ niềm vui ngừng bắn với Israel.

“Mọi người đang cùng hò reo - điều chưa từng xảy ra trước đây. Ai nấy đều kinh ngạc và hạnh phúc”, ông nói.

Mỹ, cùng với Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, đã đứng ra làm trung gian hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, sau khi ông Trump công bố kế hoạch hòa bình hôm 29/9 cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Các bên đàm phán của Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận vào tuần trước, và ông Trump công bố tin này trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh thỏa thuận được thực thi, Washington cũng đang chuẩn bị triển khai khoảng 200 binh sĩ tới khu vực để giám sát lệnh ngừng bắn tại Gaza.

Khi được hỏi về ý nghĩa của thỏa thuận Israel - Hamas đối với di sản chính trị của mình, ông Trump nhắc lại nhiều thành công quốc tế mà ông cho là do mình đạt được: “Tôi giỏi trong việc chấm dứt chiến tranh. Tôi giỏi trong việc tạo hòa bình. Tôi đang cứu mạng người”, ông nói.

Ông Trump từng vận động để được trao giải Nobel Hòa bình, nhưng Giải thưởng năm nay đã thuộc về Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela.

Tuy nhiên, Trump ông khẳng định rằng: “Công bằng mà nói, giải thưởng năm nay là để ghi nhận những nỗ lực trong năm 2024. Tôi không làm điều này để giành Nobel, tôi làm vì muốn cứu người”.

Đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ hồi tháng 3, ông Trump cho rằng điều đang diễn ra hôm nay chỉ có thể đạt được nhờ sự hợp tác sâu rộng của các nước Ả-rập và Hồi giáo.

“Đôi khi, phải trải qua khó khăn thì mọi thứ mới thành công”, ông nói. Ông nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar và Indonesia đều đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận hiện nay.

“Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ to lớn. Đây là điều tuyệt vời - mọi người cùng đoàn kết, cùng nhảy múa ngoài đường như ở Israel. Một khoảnh khắc hiếm có trong lịch sử”, ông nói thêm.