Tổng thống Donald Trump thông báo nâng thuế quan toàn cầu mới lên 15%

(VTC News) -

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng mức thuế toàn cầu mới ban hành từ 10% lên 15%, ngay sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết rằng ông đã vượt thẩm quyền khi viện dẫn một đạo luật áp thuế khẩn cấp với các đối tác thương mại.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao là “phi lý” và cho biết sẽ nâng thuế lên mức “được phép tối đa và đã được kiểm nghiệm về mặt pháp lý” là 15%. Ông nhấn mạnh trong vài tháng tới, chính quyền sẽ xây dựng và ban hành các mức thuế mới phù hợp với khuôn khổ pháp lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cơ sở pháp lý mới và giới hạn 150 ngày

Sau quyết định 6-3 của Tòa án Tối cao về việc ông Trump không thể áp dụng IEEPA (Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế) để áp thuế, Tổng thống Mỹ chuyển sang sử dụng Điều 122 của luật thương mại Mỹ. Theo quy định này, tổng thống có thể áp mức thuế tối đa 15%, nhưng chỉ trong thời hạn 150 ngày, trừ khi được Quốc hội chấp thuận gia hạn.

Điều đó đồng nghĩa với việc các mức thuế mới có tính tạm thời và nhiều khả năng sẽ kéo theo các cuộc tranh luận, thậm chí kiện tụng kéo dài, đặc biệt liên quan đến yêu cầu hoàn trả hàng tỷ USD tiền thuế mà doanh nghiệp đã nộp theo cơ chế khẩn cấp trước đây.

Giới doanh nghiệp và các đối tác thương mại của Mỹ có thể phải tiếp tục đối mặt với bất định pháp lý khi chính sách thuế thay đổi liên tục. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao khó tạo ra biến động lớn ngay lập tức.

Ông Donald Trump là tổng thống đầu tiên sử dụng IEEPA nhằm áp thuế. Trước đây, đạo luật này chủ yếu được dùng để trừng phạt các quốc gia thù địch hoặc phong tỏa tài sản, chứ không nhằm đánh thuế nhập khẩu.

Trong sắc lệnh được ban hành tối 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức dừng các mức thuế khẩn cấp mà Tòa án Tối cao đã tuyên bố vô hiệu vào đầu ngày. Sắc lệnh từ Nhà Trắng nêu rõ, "trước những diễn biến gần đây", các khoản thuế bổ sung được áp dụng theo IEEPA (Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế) sẽ không còn hiệu lực, các cơ quan liên quan bắt đầu ngay việc chấm dứt thu thuế này càng sớm càng tốt.

Việc này không ảnh hưởng đến những mức thuế khác vẫn còn hiệu lực hợp pháp - như thuế áp theo các luật khác (ví dụ như Điều khoản 232 hay Điều khoản 301).