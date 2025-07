Ông Trump thông báo áp thuế 50% với Brazil, 7 nước khác từ 20% trở lên

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 50% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Brazil vào Mỹ, tách biệt với các mức thuế theo ngành, bắt đầu từ 1/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bức thư gửi Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, được đăng công khai trên nền tảng Truth Social hôm 9/7, ông Trump viện dẫn nhiều lý do cho biện pháp thuế mới. Theo ông, mối quan hệ thương mại giữa Brazil và Mỹ là “không công bằng”. Bên cạnh đó, ông lên án cách mà Brazil đối xử với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, cùng các cáo buộc về việc vi phạm bầu cử tự do và quyền tự do ngôn luận của người Mỹ.

Ông Trump viết trong thư: “Kể từ ngày 1/8/2025, chúng tôi sẽ áp thuế 50% đối với tất cả các sản phẩm Brazil nhập vào Mỹ, tách biệt khỏi các mức thuế theo ngành”. Ông cũng cảnh báo rằng các sản phẩm trung chuyển nhằm né tránh mức thuế này sẽ vẫn bị đánh thuế ở mức 50%.

Ông Trump cho biết Mỹ và Brazil có nhiều năm để bàn về mối quan hệ thương mại song phương, nhưng đến nay vẫn “thiếu tính đối ứng”.

Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu Brazil đáp trả bằng cách nâng thuế đối với hàng hóa Mỹ, bất kỳ mức thuế trả đũa nào sẽ bị cộng thêm vào mức thuế 50% hiện hành mà Mỹ áp dụng. Ông Trump cũng cho biết ông đang khởi động cuộc điều tra về thực tế thương mại của Brazil.

Ngoài Brazil, Trump công bố mức thuế dự kiến đối với bảy quốc gia khác. Philippines được cảnh báo sẽ phải chịu mức thuế 20%. Brunei và Moldova mỗi nước đối mặt với mức thuế 25%, trong khi Algeria, Iraq, Libya và Sri Lanka đều bị dọa áp thuế 30%.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Trump đã gửi thư tới 22 quốc gia. Trong số các nước từng bị cảnh báo gần đây có Nhật Bản, Hàn Quốc, Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Serbia, Nam Phi, Thái Lan và Tunisia. Những mức thuế mà ông Trump nêu ra dao động từ 25% đến 40%, và một số trường hợp lên tới 50%. Ông cũng đang đe dọa áp thuế mạnh đối với Liên minh châu Âu nếu không đạt được thỏa thuận.

Về mặt kết quả, đến nay ông Trump thông báo thỏa thuận sơ bộ với Vương quốc Anh, cùng một thỏa thuận đình chiến thương mại với Trung Quốc.

Ông Trump cũng giữ nguyên mức thuế 25% đối với ô tô, nhôm, thép và hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico không thuộc phạm vi hiệp định có từ trước giữa các nước này. Trong khi đó, thỏa thuận với Anh duy trì mức thuế cơ bản 10%.

Tuyên bố của ông Trump nhấn mạnh rằng các mức thuế có thể được điều chỉnh, tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào mối quan hệ song phương với từng quốc gia. Ông kết thúc phần lớn các thư bằng lời hứa rằng: “Các bạn sẽ không bao giờ thất vọng với nước Mỹ".