Ông Trump nói nước Mỹ 'không đủ nhân tài' để đáp ứng nhu cầu việc làm trong nước

(VTC News) -

Trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nước Mỹ hiện không có đủ lao động tài năng để đáp ứng nhu cầu việc làm trong nước, bảo vệ chương trình thị thực H-1B dành cho lao động kỹ năng cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: REUTERS)

Khi người dẫn chương trình Laura Ingraham hỏi liệu chính quyền có xem xét cắt giảm thị thực H-1B vì lo ngại điều đó sẽ làm giảm lương của người lao động Mỹ hay không, ông Trump đáp: “Tôi đồng ý, nhưng chúng ta cũng cần phải thu hút nhân tài”.

Bà Ingraham phản bác: “Chúng ta có rất nhiều người tài trong nước mà”.

Tổng thống Trump lập tức nói: “Không, chúng ta không có đâu. Chúng ta không có một số kỹ năng nhất định, và ta phải học mới có được. Bạn không thể chỉ lấy ai đó đang thất nghiệp rồi đưa vào nhà máy sản xuất tên lửa được”.

Ông lấy ví dụ về vụ truy quét của Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) hồi tháng 9 tại nhà máy Hyundai ở bang Georgia, khi hàng trăm công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ và trục xuất vì vấn đề thị thực. Theo Tổng thống Mỹ, đây là minh chứng cho thấy nước Mỹ vẫn cần lao động nước ngoài tay nghề cao.

“Ở Georgia, họ mở cuộc truy quét để đuổi người nhập cư trái phép. Trong số đó có những người Hàn Quốc đã làm pin cả đời”, ông nói. “Làm pin rất phức tạp, không hề đơn giản; rất nguy hiểm, dễ xảy ra cháy nổ. Họ có khoảng 500–600 người trong giai đoạn đầu, để sản xuất pin và hướng dẫn kỹ thuật. Nhưng rồi họ bị yêu cầu rời khỏi nước Mỹ. Chúng ta sẽ cần họ đấy, Laura”.

Phát biểu này được đưa ra chỉ hai tuần sau khi ông Trump nói với các phóng viên đi cùng trong chuyến công du Hàn Quốc rằng ông “rất phản đối” vụ truy quét của lực lượng liên bang. Vụ việc là một phần trong chiến dịch siết chặt nhập cư tại các cơ sở làm việc Mỹ do chính quyền ông triển khai.

Tháng 9 vừa qua, ông Trump ký sắc lệnh áp mức phí 100.000 USD cho mỗi đơn xin thị thực H-1B. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi biện pháp nhằm thắt chặt nhập cư và giới hạn các nhóm lao động nước ngoài được phép vào Mỹ.

Thị thực H-1B cho phép người lao động trình độ chuyên môn cao làm việc tại Mỹ trong ba năm và có thể gia hạn thêm ba năm. Giới kinh tế học cho rằng chương trình này giúp các công ty Mỹ duy trì năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và tạo thêm việc làm trong nước.

Trong phần đầu của cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng gây chú ý khi nói về sinh viên quốc tế, đặc biệt là du học sinh Trung Quốc. “Tôi thực sự cho rằng việc có sinh viên đến từ các nước khác là điều tốt”, ông trả lời khi được hỏi về việc tuyển sinh người Trung Quốc tại các trường đại học Mỹ.