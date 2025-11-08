Ông Trump muốn điều tra các công ty chế biến nước ngoài vì giá thịt bò tăng cao

(VTC News) -

Thông báo của ông Trump được đưa ra trên mạng xã hội chỉ vài ngày sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong một số cuộc bầu cử quan trọng, nơi các ứng viên đảng Dân chủ tập trung mạnh vào chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định giá thực phẩm nói chung đang giảm, ngoại trừ một số mặt hàng và cho rằng giá “thịt bò đóng hộp đang có điều gì đó bất thường”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội: “Tôi đã yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương mở cuộc điều tra các công ty chế biến thịt đang nâng giá thịt bò thông qua thông đồng bất hợp pháp, thao túng giá và gian lận thị trường”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ luôn bảo vệ những người chăn nuôi Mỹ, những người đang bị đổ lỗi cho việc các công ty chế biến thịt nước ngoài nắm phần lớn quyền sở hữu gây ra - họ đang cố tình nâng giá và đe dọa an ninh nguồn cung thực phẩm quốc gia”.

Ông Trump không đưa ra bằng chứng cụ thể cho các cáo buộc này.

Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Cần có hành động ngay lập tức để bảo vệ người tiêu dùng, chống lại các tập đoàn độc quyền bất hợp pháp, và đảm bảo rằng các công ty này không trục lợi trái phép trên lưng người dân Mỹ".

Tháng trước, ông Trump từng gợi ý Mỹ có thể nhập khẩu thịt bò từ Argentina để hạ giá cho người tiêu dùng, gây phẫn nộ trong giới chăn nuôi nội địa. Giá thịt bò tại Mỹ đã tăng mạnh do hạn hán và nhiều năm giá thấp, khiến quy mô đàn bò giảm xuống mức nhỏ nhất trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, thuế quan mà ông Trump áp lên Brazil – một trong những nước xuất khẩu thịt bò lớn cũng làm giảm nguồn cung nhập khẩu.

Những cáo buộc mới của ông Trump làm sống lại cuộc tranh luận lưỡng đảng về việc kiềm chế giá thực phẩm tăng cao. Trước đây, cựu Tổng thống Joe Biden từng gặp gỡ nông dân và chủ trại độc lập để bàn về cách tăng tính cạnh tranh trong ngành thịt, nhằm hạ giá thực phẩm. Bà Kamala Harris khi đó là Phó Tổng thống và đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử, cũng từng cam kết trấn áp các tập đoàn thực phẩm và siêu thị lớn vì hành vi “thổi giá”.