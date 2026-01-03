Ông Trump: Mỹ tấn công quy mô lớn, bắt giữ Tổng thống Venezuela

(VTC News) -

Sáng 3/1 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ thực hiện "cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela".

“Mỹ thực hiện thành công cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước”, ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ thông tin thêm: “Chiến dịch này được thực hiện dưới sự phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. Sẽ có cuộc họp báo hôm nay lúc 11h tại Mar-a-Lago”.

Nguồn tin riêng của CNN cho biết hai vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt trong lúc ngủ.

Trả lời Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ đang ở trên tàu USS Iwo Jima đến New York.

“Đúng vậy, tàu Iwo Jima, họ đang ở trên tàu”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News. “Họ sẽ đến New York. Máy bay trực thăng đã đưa họ đi, và họ đã có một chuyến bay trực thăng rất thoải mái”.

Khi được hỏi về những lối thoát mà ông đã dành cho Tổng thống Maduro, Tổng thống Trump nói “Về cơ bản, tôi đã nói, ông phải từ bỏ. Ông phải đầu hàng”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, Venezuela chưa đưa ra bình luận về thông báo của Tổng thống Donald Trump.

Vào rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), Reuters dẫn lời nhân chứng có mặt tại hiện trường đưa tin họ nhìn thấy máy bay và nghe thấy tiếng ồn lớn cùng ít nhất cột khói bốc lên ở thủ đô Caracas của Venezuela.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy nhiều máy bay trực thăng bay lượn trên Caracas, dù vẫn chưa rõ liệu chúng có phải là máy bay trực thăng của Mỹ hay không.

Hiện tại, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh cấm máy bay Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela vào ngày 3/1 với lý do "rủi ro an toàn bay liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra".

Cơ quan này cũng ban hành 4 Điện văn thông báo hàng không vào khoảng 1h ngày 3/1 (theo giờ ET), bao gồm 4 khu vực thông tin bay trong và xung quanh Venezuela: San Juan, Piarco, Maiquetia và Curaçao. FAA không cho biết đơn vị quân đội nào tham gia vào hoạt động này.

Cột khói lớn bốc lên từ phía thủ đô Venezuela. (Ảnh chụp màn hình)

Tổng thống Colombia cùng Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ quan ngại và lên án về tình hình đang diễn ra trên khắp Venezuela.

“Chính phủ Colombia bác bỏ mọi hành động quân sự đơn phương có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc gây nguy hiểm cho dân thường”, Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên tờ X.

Ông Petro nói thêm Colombia đang theo dõi tình hình ở nước láng giềng Venezuela với “mối quan ngại sâu sắc”.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng lên án điều mà ông gọi là cuộc tấn công "tội ác" của Mỹ vào Venezuela trong bài đăng trên X.

“Cuba lên án và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế phản ứng trước cuộc tấn công tội ác của Mỹ vào Venezuela. Khu vực hòa bình của chúng tôi đang bị tấn công một cách dã man", ông Miguel cho hay.