Mỹ tấn công Venezuela, Tổng thống Maduro bị bắt trong lúc ngủ

Lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela Nahum Fernandez ngày 3/1 cho hay Mỹ đã "bắt cóc" Tổng thống Nicolas Maduro và vợ tại căn cứ quân sự Fort Tiuna ở thủ đô Caracas. Một số nguồn thạo tin của truyền thông Mỹ cho biết chính quyền của ông Trump đã chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Venezuela và bắt ông Maduro từ giữa tháng 12/2025. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News sáng 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ “can thiệp rất mạnh mẽ” vào ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela trong tương lai. Ông Trump cũng cho biết ông đã theo dõi chiến dịch quân sự này trực tiếp từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, đồng thời nghe các liên lạc giữa Mỹ và lực lượng trên thực địa tại Venezuela.

Tổng thống Donald Trump cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ đang ở trên tàu USS Iwo Jima đến New York. “Đúng vậy, tàu Iwo Jima, họ đang ở trên tàu”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News. “Họ sẽ đến New York. Máy bay trực thăng đã đưa họ đi, và họ đã có một chuyến bay trực thăng rất thoải mái”. Khi được hỏi về những lối thoát mà ông đã dành cho Tổng thống Maduro, Tổng thống Trump nói “Về cơ bản, tôi đã nói, ông phải từ bỏ. Ông phải đầu hàng”.

Căn cứ không quân Venezuela sau đòn tấn công của Mỹ sáng 3/1.

Nguồn tin riêng của CNN cho biết hai vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt trong lúc ngủ. Hiện có thông tin hai vợ chồng ông bị đưa về cơ sở giam giữ tại New York. Vợ chồng Tổng thống Maduro trong một sự kiện vào tháng 7/2025. (Ảnh: Reuters) Ngày 3/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi trích dẫn bản cáo trạng chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, buộc tội ông về tội danh khủng bố liên quan đến ma túy, thông đồng nhập khẩu cocaine vào Mỹ, tàng trữ vũ khí hạng nặng và thiết bị hủy diệt chống lại Mỹ. Ông Maduro bị Tòa án Quận phía Nam New York truy tố vào năm 2020, nhưng không rõ ông đang ở đâu vào sáng 3/1. Bà Bondi cũng cảm ơn Tổng thống Trump và quân đội Mỹ, những người mà bà nói là "đã thực hiện một nhiệm vụ đáng kinh ngạc và rất thành công trong việc bắt giữ hai kẻ bị cáo buộc buôn bán ma túy quốc tế", ám chỉ Tổng thống Maduro và vợ ông.

Theo nguồn tin của CNN, Ủy ban quân sự Thượng viện Mỹ không được thông báo trước về bất kỳ khả năng xảy ra hành động quân sự ở Venezuela. Các quan chức chính quyền Trump chưa đưa ra cam kết sẽ thông báo cho ủy ban Quốc hội trước những cuộc tấn công trên bộ vào Venezuela. Một số nhà lập pháp cho rằng họ nên được thông báo trước khi hành động quân sự được thực hiện.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto cho biết Venezuela yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào nước này. “Không một cuộc tấn công hèn nhát nào có thể thắng được sức mạnh của người dân Venezuela, họ sẽ giành chiến thắng”, ông Pinto viết trên Telegram và chia sẻ bức thư gửi cho Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Nga lên án điều mà họ gọi là “hành động vũ trang chống lại Venezuela” của Mỹ, đồng thời gọi những “lý do” đưa ra để biện minh cho cuộc tấn công là “không thể chấp nhận”. "Chúng tôi tái khẳng định tình đoàn kết với người dân Venezuela và sự ủng hộ của chúng tôi đối với đường lối hành động của lãnh đạo Venezuela nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền của đất nước", tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga có đoạn. Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh khu vực Mỹ Latinh phải “duy trì là một khu vực hòa bình”. “Trong tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất là phải ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và tập trung vào việc tìm ra giải pháp thông qua đối thoại. Venezuela phải được đảm bảo quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp mang tính phá hoại nào, chứ đừng nói đến can thiệp quân sự, từ bên ngoài", tuyên bố cho biết thêm. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Caracas vẫn hoạt động bình thường và hiện tại chưa có thông tin nào về việc công dân Nga bị ảnh hưởng.

Theo Thượng nghị sĩ Mike Lee, người vừa nói chuyện với Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để đưa ra xét xử tại Mỹ. “Ông ấy thông báo với tôi rằng ông Maduro bị nhân viên Mỹ bắt giữ để đưa ra xét xử về tội danh hình sự tại Mỹ và hành động quân sự mà chúng ta chứng kiến ​​tối nay được triển khai để bảo vệ cũng như bênh vực những người thi hành lệnh bắt giữ", ông Lee đăng tải trên X. Ông Lee nói thêm: "Hành động này có thể nằm trong thẩm quyền vốn có của Tổng thống theo Điều II của Hiến pháp để bảo vệ nhân viên Mỹ khỏi cuộc tấn công thực tế hoặc sắp xảy ra". Ông Lee cũng bày tỏ lo ngại về cuộc tấn công: “Tôi mong muốn được biết liệu có điều gì có thể biện minh cho hành động này về mặt hiến pháp hay không, khi không có tuyên bố chiến tranh hoặc sự cho phép sử dụng lực lượng quân sự". Hiện tại, Venezuela chưa đưa ra phản hồi về bình luận của Thượng nghị sĩ Mike Lee.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết chính phủ không biết tung tích của Tổng thống Nicolás Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores. “Chúng tôi yêu cầu chính phủ của Tổng thống Donald Trump cung cấp bằng chứng ngay lập tức về việc Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân còn sống”, ông Rodríguez nói trong cuộc gọi âm thanh tới đài truyền hình nhà nước Venezuela. Bà Delcy nói thêm cuộc tấn công của Mỹ cướp đi sinh mạng của nhiều quan chức, quân nhân và thường dân trên khắp cả nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa và rocket bắn từ trực thăng chiến đấu của Mỹ, nhắm đến nhiều khu vực đô thị trên khắp Venezuela. Hiện tại, Venezuela đang tiến hành thu thập thông tin về số người thiệt mạng và bị thương, đồng thời xác nhận căn cứ quân sự Fort Tiuna ở Caracas bị tấn công. Ông Lopez khẳng định đất nước sẽ phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài trong nước. "Cuộc tấn công lần này là sự xúc phạm lớn nhất mà đất nước từng phải gánh chịu", ông Lopez nhấn mạnh. Thành viên đội cận vệ Tổng thống Venezuela trước cổng dinh Miraflores. (Ảnh: AP)

Ông Trump tuyên bố Mỹ thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela Sáng sớm ngày 3/1 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ thực hiện "cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela". Hiện tại, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và bị đưa ra khỏi đất nước. “Mỹ thực hiện thành công cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ bị bắt giữ và trục xuất khỏi đất nước”, ông Trump viết trên Truth Social. Tổng thống Mỹ thông tin thêm: “Chiến dịch này được thực hiện dưới sự phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. Sẽ có cuộc họp báo hôm nay lúc 11h tại Mar-a-Lago”. Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Một cư dân ở thành phố ven biển Higuerote của Venezuela nói với CNN rằng anh ta bị đánh thức bởi những tiếng động mà ban đầu anh ta nghĩ là pháo hoa, sau đó nghe thấy nhiều tiếng nổ hơn khắp thị trấn và bầu trời chuyển sang màu đỏ. Cuối cùng, anh ta nhìn thấy hàng xóm chạy ra ngoài la hét. “Lúc đầu tôi tưởng đó là thứ gì đó giống như pháo hoa. Rồi một tiếng nổ nữa vang lên và mặt đất bắt đầu rung chuyển. Lúc đó tôi mới nhận ra đó là chuyện nghiêm trọng hơn. Hàng xóm của tôi bắt đầu la hét và chạy tán loạn trên đường phố nên tôi ra ngoài nhà và thấy một bức tường khói khổng lồ. Bầu trời đột nhiên chuyển sang màu đỏ và vài giây sau, tiếng nổ lớn vang lên. Mọi thứ im lặng khoảng 20 phút rồi chúng tôi lại nghe thấy tiếng máy bay, sau đó là hai tiếng nổ nữa. Mọi thứ đều rung chuyển. Các vụ nổ trông như được kiểm soát nhưng dường như phá hủy toàn bộ sân bay", cư dân này thông tin. Chưa dừng lại, người này tiếp tục nói: “Giờ thì đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn chưa nghe thấy bất kỳ tiếng còi nào từ xe cứu thương, cảnh sát hay lính cứu hỏa. Tôi không nghe thấy gì nữa sau đó, hầu hết bạn bè và người quen của tôi đều sợ hãi và đăng video lên trạng thái WhatsApp. Mọi thứ hỗn loạn quá". Hãng tin Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital của Venezuela trước đó cũng đưa tin về những vụ nổ được nghe thấy ở bang La Guaira phía bắc thủ đô Caracas và tại Higuerote. Khói bốc lên bên trong sân bay La Carlota rạng sáng 3/1. (Ảnh: AP)

Thượng nghị sĩ Brian Schatz là một trong những nhà lập pháp Mỹ đầu tiên đưa ra phản ứng trước những vụ nổ xảy ra ở Venezuela. Theo ông Schatz, Mỹ "không có lợi ích quốc gia thiết yếu nào ở Venezuela để biện minh cho chiến tranh". “Lẽ ra chúng ta phải học được bài học là không nên sa vào cuộc phiêu lưu ngu ngốc khác nữa. Và ông ta thậm chí còn chẳng buồn nói cho công chúng Mỹ biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra”, ông Schatz nói và dường như đang ám chỉ đến Tổng thống Donald Trump. Hiện tại, chính phủ Mỹ chưa công khai bình luận về những vụ nổ diễn ra ở Venezuela. Thượng nghị sĩ Mỹ Brian Schatz. (Ảnh: AP)

Nhiều hãng thông tấn của Mỹ như Fox News, CBS News dẫn các nguồn tin thân cận khẳng định Mỹ đã tấn công Venezuela. CBS News cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công các mục tiêu ở Venezuela, trong đó có cơ sở quân sự. Khói lửa bốc lên sau nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1 - Ảnh: Reuters

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấm máy bay Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela vào ngày 3/1 với lý do "rủi ro an toàn bay liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra". Cơ quan này cũng ban hành 4 Điện văn thông báo hàng không vào khoảng 1h ngày 3/1 (theo giờ ET), bao gồm 4 khu vực thông tin bay trong và xung quanh Venezuela: San Juan, Piarco, Maiquetia và Curaçao. FAA không cho biết đơn vị quân đội nào tham gia vào hoạt động này.

Tổng thống Colombia cùng Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ quan ngại và lên án về tình hình đang diễn ra trên khắp Venezuela. “Chính phủ Colombia bác bỏ mọi hành động quân sự đơn phương có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc gây nguy hiểm cho dân thường”, Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên tờ X. Ông Petro nói thêm Colombia đang theo dõi tình hình ở nước láng giềng Venezuela với “mối quan ngại sâu sắc”, và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế hành động leo thang, nhưng không đề cập trực tiếp đến Mỹ. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng lên án điều mà ông gọi là cuộc tấn công "tội ác" của Mỹ vào Venezuela trong bài đăng trên X. “Cuba lên án và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế phản ứng trước cuộc tấn công tội ác của Mỹ vào Venezuela. Khu vực hòa bình của chúng tôi đang bị tấn công một cách dã man", ông Miguel cho hay. Binh sĩ Venezuela đứng gác gần dinh tổng thống Miraflores ở thủ đô Caracas. (Ảnh: AP)

Video đăng tải công khai trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc vụ nổ xảy ra ở Higuerote, một thành phố ven biển nằm cách thủ đô Caracas của Venezuela khoảng 80 km về phía đông. Nhiều đám cháy có thể được nhìn thấy ở đầu video trước khi một tiếng nổ lớn vang lên. Một trong những đám cháy lớn cũng được ghi nhận tại sân bay ở phía nam Higuerote. Vụ nổ ghi nhận tại thành phố ven biển Higuerote. (Ảnh: CNN)

Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ đang chuyển yêu cầu bình luận của CNN về những vụ nổ xảy ra ở Caracas cho Nhà Trắng. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với những yêu cầu bình luận này. Ngoài ra, CNN cũng liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) và chưa nhận được phản hồi ngay lập tức. Người dân sơ tán khỏi một tòa nhà ở Caracas sau khi nghe tiếng nổ và tiếng máy bay ở Caracas, rạng sáng 3/1. Ảnh: AP

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đăng tải trên X với nội dung: “Ngay lúc này, chúng đang ném bom thủ đô Caracas. Cảnh báo mọi người, chúng đã tấn công Venezuela. Chúng đang ném bom bằng tên lửa. Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên hợp quốc phải họp ngay lập tức". Người dân bỏ chạy sau khi có những tiếng nổ lớn ở thủ đô Caracas của Venezuela vào sáng sớm 3/1. Ảnh: AP. Tuy nhiên, ông Petro không cung cấp thêm thông tin hay nêu rõ nguồn gốc những tuyên bố của mình. Nhà lãnh đạo Colombia từng nhiều lần bày tỏ sự phản đối đối với chiến dịch gây sức ép của Mỹ lên Venezuela.

Venezuela cáo buộc Mỹ tiến hành 'hành động tấn công quân sự' Chính phủ Venezuela chính thức lên án điều mà họ gọi là "hành động tấn công quân sự nghiêm trọng" của Mỹ nhằm vào nhiều khu vực của đất nước này, sau khi có báo cáo về vụ nổ xảy ra ở thủ đô Caracas cùng nhiều địa điểm khác vào sáng sớm ngày 3/1 (giờ địa phương). Theo CNN, chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào thủ đô Caracas cùng bang Miranda, Aragua và La Guaira. Tổng thống Nicolas Maduro cũng ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh thực hiện tất cả kế hoạch quốc phòng quốc gia “vào thời điểm thích hợp và trong hoàn cảnh thích hợp”. "Nhân dân Venezuela và Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB), trong sự thống nhất hoàn hảo giữa nhân dân, quân đội và cảnh sát đang được triển khai để bảo đảm chủ quyền và hòa bình", một tuyên bố cho biết. Thông cáo tiết lộ thêm Venezuela sẽ đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế khác, yêu cầu lên án Mỹ.