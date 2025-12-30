Mỹ tập kích mục tiêu đầu tiên trên đất liền Venezuela

(VTC News) -

Hôm 29/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Đã xảy ra vụ nổ lớn ở bến tàu, nơi họ chất ma túy lên các phương tiện. Chúng tôi đã tập kích tất cả tàu thuyền chở ma túy và cả khu vực đó. Địa điểm này không còn tồn tại".

Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ đó là chiến dịch do quân đội Mỹ hay Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) thực hiện. Bên cạnh đó, lãnh đạo Mỹ không tiết lộ bến tàu này ở vùng nào của Venezuela và chỉ nói rằng nó "nằm dọc bờ biển".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trước đó, trên X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo về các cuộc tấn công bằng tàu thuyền, nhưng không cho biết đó là cuộc tấn công vào một cơ sở nào.

Tổng thống Trump từng tuyên bố cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela. Cuối tháng 11, ông Trump cũng cho biết Mỹ đang chuẩn bị tiến hành hành động mới nhằm vào "các mạng lưới buôn bán ma túy" ở Venezuela.

Hôm 26/12, ông nói rằng Mỹ đã "phá hủy" một "cơ sở lớn" ở Venezuela, khi ông khen ngợi nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ khu vực này, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi chở ma túy.

Ông Trump cũng từng cảnh báo vùng trời phía trên và xung quanh Venezuela có thể sẽ bị đóng hoàn toàn và ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu ra vào nước này.

Thời gian qua, Mỹ liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy.

Kể từ tháng 9, các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từng lên tiếng chỉ trích những chiến dịch quân sự của Mỹ ở Caribe trong những lần trước, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào tàu nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Gần đây, Mỹ liên tiếp bắt giữ tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela. Vụ bắt giữ có thể báo hiệu những nỗ lực gia tăng của Mỹ nhằm vào nguồn dầu mỏ của Venezuela. Dầu mỏ cũng là nguồn thu chính của Venezuela.

Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc theo đề nghị của Venezuela, với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cũng lên tiếng phản đối việc Mỹ áp dụng biện pháp phong tỏa đối với tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra vào Venezuela, cho rằng những hành động này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng và để lại hệ lụy lâu dài.

Phó Đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại Liên hợp quốc Tôn Lôi khẳng định Bắc Kinh phản đối biện pháp đơn phương trong quan hệ quốc tế, đồng thời nhấn mạnh lập trường ủng hộ các quốc gia bảo vệ chủ quyền, độc lập và lợi ích chính đáng của mình.Về phía Venezuela, Đại sứ Samuel Moncada cho rằng các biện pháp của Mỹ đang tạo thêm sức ép đối với nền kinh tế và đời sống người dân Venezuela.