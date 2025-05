(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 ký ban hành đạo luật Take It Down – một văn bản pháp lý liên bang mới nhằm xử lý hành vi chia sẻ hình ảnh hoặc video nhạy cảm không có sự đồng thuận của người bị hại, bao gồm cả các sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra (deepfake).

Đạo luật buộc các nền tảng công nghệ phải gỡ bỏ các nội dung bị báo cáo vi phạm trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ.

Buổi ký kết diễn ra tại Vườn Hồng Nhà Trắng, với sự tham dự của Đệ nhất phu nhân Melania Trump – người tích cực vận động cho đạo luật này từ đầu năm. Trước sự chứng kiến của các nghị sĩ, các nạn nhân của các vụ trả thù bằng ảnh nóng (revenge porn) và các thành viên Nội các, bà Melania gọi đạo luật là một “chiến thắng quốc gia”.

Ông Trump ký luật cấm chia sẻ "ảnh nóng" trả thù. (Ảnh: Reuters)

Bà nói: “Tôi tin rằng trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội là thứ ‘kẹo ngọt kỹ thuật số’ đối với thế hệ trẻ – hấp dẫn, gây nghiện và được thiết kế để tác động đến sự phát triển nhận thức của trẻ em. Nhưng không giống như đường, công nghệ mới này có thể bị vũ khí hóa, làm sai lệch nhận thức, ảnh hưởng đến cảm xúc, và trong một số trường hợp, thậm chí còn gây chết người".

Sau khi ký đạo luật, Tổng thống Trump đưa bút cho vợ và mời bà cùng ký tên – dù vai trò của Đệ nhất phu nhân không mang tính pháp lý. Ông Trump nói đùa: “Cứ ký đi mà. Bà ấy xứng đáng được ghi tên”. Bà Melania sau đó đã ký vào văn bản chính thức bên cạnh chữ ký của tổng thống.

Đạo luật Take It Down – viết tắt của Tools to Address Known Exploitation by Immobilizing Technological Deepfakes on Websites and Networks – biến hành vi phát tán hoặc đe dọa phát tán hình ảnh riêng tư không đồng thuận thành tội phạm liên bang. Luật áp dụng cả với hình ảnh thực và hình ảnh tạo bằng AI (deepfake). Ngoài yêu cầu gỡ bỏ trong 48 giờ, các nền tảng cũng buộc phải xóa các bản sao trùng lặp của nội dung vi phạm.

Dự luật do Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng hòa – Texas) và Hạ nghị sĩ Maria Elvira Salazar (Cộng hòa – Florida) bảo trợ, được Quốc hội thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo: 409 phiếu thuận – 2 phiếu chống tại Hạ viện, và được Thượng viện nhất trí thông qua.

BÀ Melania Trump đóng vai trò nổi bật trong quá trình vận động thông qua đạo luật. Bà xuất hiện công khai lần đầu tiên với tư cách Đệ nhất phu nhân nhiệm kỳ hai vào tháng 3, tham dự phiên điều trần tại Quốc hội và gặp gỡ các nạn nhân, trong đó có Elliston Berry – 14 tuổi – người bị bạn học dùng phần mềm AI ghép ảnh khỏa thân với khuôn mặt em rồi phát tán lên Instagram. Sau khi văn phòng Thượng nghị sĩ Cruz can thiệp, nền tảng Snapchat mới chịu xóa các hình ảnh.

Phát biểu tại buổi ký kết, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta đang chứng kiến một tình trạng lạm dụng khủng khiếp, và ngày hôm nay, chúng tôi đặt dấu chấm hết cho điều đó".

Ông cũng đùa rằng: “Ước gì tôi được Quốc hội ủng hộ như vậy trong những dự luật khác” – ám chỉ tỷ lệ bỏ phiếu cao chưa từng thấy với đạo luật lần này.

Tuy vậy, đạo luật cũng vấp phải phản ứng từ một số tổ chức bảo vệ tự do ngôn luận và quyền kỹ thuật số, cho rằng luật có thể quá rộng, dẫn đến nguy cơ kiểm duyệt nội dung hợp pháp – bao gồm cả ảnh khiêu dâm hợp pháp hoặc nội dung LGBTQ+. Một số ý kiến còn lo ngại luật có thể tạo tiền lệ để chính phủ giám sát thông tin cá nhân và làm suy yếu quyền xét xử công bằng.

Đạo luật mới là bước tiếp nối nỗ lực của bà Melania từ nhiệm kỳ đầu thông qua chiến dịch Be Best, tập trung vào an toàn trẻ em, mạng xã hội và phòng chống lạm dụng chất kích thích. Sau khi Hạ viện thông qua dự luật vào tháng 4, bà gọi kết quả bỏ phiếu là “tuyên bố mạnh mẽ cho thấy chúng ta đang đồng lòng bảo vệ phẩm giá, quyền riêng tư và sự an toàn của trẻ em”.