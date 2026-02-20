Ông Trump khởi động Hội đồng Hòa bình, tuyên bố Mỹ sẽ góp 10 tỷ USD

(VTC News) -

Ngày 19/2 tại phiên họp khai mạc Hội đồng Hòa bình tại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quốc gia tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) đã cam kết góp khoảng 7 tỷ USD cho quỹ tái thiết Gaza. Còn Mỹ sẽ đóng góp thêm 10 tỷ USD để thúc đẩy chương trình hòa bình toàn cầu do ông khởi xướng.

Ông không cho biết khoản tiền này sẽ được lấy từ đâu, cũng như liệu ông có trình kế hoạch lên Quốc hội Mỹ để xin phê duyệt hay không. Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận về nguồn kinh phí này.

“Mỗi USD được chi ra đều là một khoản đầu tư cho sự ổn định và hy vọng về một khu vực mới hoà bình hơn. Hội đồng Hòa bình đang cho thấy một tương lai tốt đẹp hơn có thể được xây dựng ngay tại căn phòng này”, ông nói trước đại diện 47 quốc gia tham dự.

Ông Trump cho biết các nước đồng minh đã huy động được 7 tỷ USD cho gói cứu trợ Dải Gaza, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục theo đuổi các sáng kiến hòa bình mới. Các quốc gia đóng góp gồm Kazakhstan, Azerbaijan, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Morocco, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Kuwait.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình ở Washington, DC. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Trump cho biết Mỹ cũng sẽ tăng mức đóng góp cho Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ tổ chức này nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì tốt hệ thống cơ sở vật chất.

“Rồi sẽ đến lúc tôi không còn ở đây nữa, nhưng Liên hợp quốc thì vẫn tồn tại. Tôi tin tổ chức này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và Hội đồng Hòa bình gần như sẽ đóng vai trò giám sát, bảo đảm Liên hợp quốc vận hành đúng hướng”, ông Trump cho biết.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga cho biết nguồn tiền dành cho Gaza sẽ được chuyển vào một quỹ chuyên biệt đặt tại Ngân hàng Thế giới, mang tên Quỹ Tái thiết và Phát triển Gaza.

“Chúng tôi thậm chí đã cử một cán bộ kiểm soát tài chính của Ngân hàng Thế giới sang hỗ trợ Hội đồng Hòa bình theo hình thức kiêm nhiệm, nhằm bảo đảm quá trình này được triển khai theo những tiêu chuẩn tốt nhất", ông nói.

Cuộc họp của Hội đồng Hòa bình cũng sẽ xem xét cách triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tới đảm bảo an ninh tại dải Gaza.

Tổng thống Trump tại phiên họp Hội đồng Hòa bình ngày 19/2.

Hội đồng Hòa bình là sự thể chế hóa kế hoạch hòa bình 20 điểm mà ông Trump từng công bố vào tháng 9/2025.

Ban đầu, Hội đồng Hòa bình được định vị là cơ quan giám sát riêng cho Gaza, nhưng Hiến chương Davos đã thực hiện một bước nhảy vọt chiến lược: loại bỏ việc nhắc tên trực tiếp đến Gaza để hướng tới phạm vi hoạt động toàn cầu.

Sự thay đổi này cho thấy tham vọng biến Hội đồng Hòa bình thành "thực thể có tầm ảnh hưởng lớn nhất từng được tạo ra", đôi khi được xem là đối trọng trực tiếp với mô hình Liên hợp quốc.

Theo Hiến chương, các mục tiêu cốt lõi của Hội đồng Hòa bình bao gồm: Thúc đẩy ổn định - thiết lập môi trường an ninh tại các vùng chiến sự thông qua lực lượng thực địa; khôi phục quản trị pháp quyền - xây dựng lại hệ thống chính quyền kỹ trị thay thế cho các tổ chức vũ trang; đảm bảo hòa bình lâu dài - tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng hoặc đe dọa bởi xung đột trên toàn cầu.