Ông Trump gọi Charlie Kirk là 'người tử vì đạo'

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật đã gọi nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk là "người tử vì đạo” cho tự do nước Mỹ. Lễ tưởng niệm diễn ra tại sân vận động State Farm có sự tham gia của hàng chục nghìn người đến tiễn biệt Kirk - người bị ám sát hôm 10/9.

Charlie Kirk bị ám sát ngày 10/9/2025.

“Ngày hôm đó, một nhà truyền giáo cho tự do nước Mỹ đã trở thành bất tử”, ông Trump nói, nhấn mạnh Kirk nay được xem như “một liệt sĩ vì tự do của đất nước này".

Ông mô tả sự tận tâm của Kirk, kể lại nhiều lần được mời tham dự sự kiện với thông báo gấp gáp nhưng không thể từ chối: “Bạn không bao giờ muốn làm Charlie thất vọng. Anh ấy làm việc chăm chỉ đến mức không ai nỡ từ chối".

Ông Trump cũng khẳng định Kirk là người đã giúp phong trào bảo thủ bùng nổ trong giới trẻ: “Charlie không chỉ thu hút thanh niên đến với phong trào; đột nhiên nó phát triển vượt bậc. Năm 2024, chúng ta giành được nhiều cử tri trẻ hơn bất kỳ ứng viên Cộng hòa nào trong lịch sử".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Erika Kirk, vợ của nhà hoạt động Charlie Kirk. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Erika Kirk, vợ của nhà hoạt động này, phát biểu trong nước mắt rằng cô tha thứ cho người đã nổ súng giết chồng mình, đồng thời hứa sẽ tiếp tục di sản mà anh để lại bằng cách mở rộng phong trào bảo thủ ra nhiều trường học và sinh viên hơn nữa.

Một số hình ảnh tại lễ tưởng niệm: