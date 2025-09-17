Nghi phạm vụ ám sát Charlie Kirk đối mặt án tử hình

(VTC News) -

Theo cáo trạng, Robinson bị buộc tội ám sát Charlie Kirk vào chiều thứ Tư tuần trước tại Orem, cách Salt Lake City khoảng 40 dặm (65 km) về phía nam. Văn phòng luật sư quận do Jeffrey Gray lãnh đạo đệ trình bảy cáo trạng chống lại Robinson, trong đó có tội giết người nghiêm trọng, cản trở công lý vì tiêu hủy bằng chứng và làm hỏng nhân chứng khi yêu cầu bạn cùng phòng xóa các tin nhắn liên quan.

Ông Gray cho biết quyết định án tử được đưa ra “một cách độc lập, chỉ dựa trên bằng chứng, hoàn cảnh và bản chất của tội ác”. Một số chính trị gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi áp mức án cao nhất.

Nghi phạm Tyler Robinson xuất hiện qua video từ nhà tù. (Ảnh: Reuters)

Tại phiên điều trần trực tuyến từ nhà giam vào chiều thứ Ba, Robinson xuất hiện trong bộ dạng không cạo râu, mặc áo khoác bảo hộ và hầu như không biểu lộ cảm xúc. Bị cáo chỉ trả lời khi được yêu cầu nêu tên. Thẩm phán Tony Graf cho biết tòa sẽ chỉ định luật sư bào chữa cho Robinson trước phiên xử tiếp theo dự kiến ngày 29/9.

Hồ sơ tòa án cho biết Robinson lẩn trốn hơn 30 giờ trước khi ra đầu thú. Trong các tin nhắn trích dẫn trong cáo trạng, vào ngày xảy ra vụ nổ súng, Robinson yêu cầu bạn cùng phòng tìm một mẩu giấy giấu dưới bàn phím. Mẩu giấy có nội dung: “Tôi đã có cơ hội hạ gục Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều đó".

Khi bạn cùng phòng chất vấn, Robinson trả lời: “Tôi đã chịu đựng đủ sự thù hận của hắn rồi. Có những sự thù hận không thể giải quyết được.”

Các công tố viên cho biết bị cáo đã lên kế hoạch vụ tấn công hơn một tuần và sau đó bỏ khẩu súng trường theo lời Robinson, khẩu súng từng thuộc về ông nội vào bụi cây gần hiện trường.

