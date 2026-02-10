Ông Trump đe dọa sẽ dừng khánh thành cầu nối Mỹ - Canada

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump ngày 9/2 đe dọa sẽ dừng việc khánh thành cây cầu mới nối giữa Mỹ và Canada, trong động thái leo thang căng thẳng mới nhất với Ottawa – quốc gia mà ông từng nhiều lần gợi ý nên trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Cầu Gordie Howe International bắc qua sông Detroit, ngày 25/10/2023. (Ảnh: AP/Paul Sancya)

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng Mỹ phải sở hữu “ít nhất một nửa” cây cầu Gordie Howe International Bridge – công trình trị giá 4,7 tỷ USD đang được hoàn thiện, nối tỉnh Ontario (Canada) với bang Michigan (Mỹ).

“Tôi sẽ không cho phép cây cầu này mở cửa cho đến khi Mỹ được bồi hoàn đầy đủ cho tất cả những gì chúng ta đã cung cấp. Quan trọng hơn, Canada phải đối xử với Mỹ bằng sự công bằng và tôn trọng mà chúng ta xứng đáng”, ông Trump viết, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ “bắt đầu đàm phán NGAY LẬP TỨC”.

Khởi công từ năm 2018 và dự kiến đi vào vận hành cuối năm nay, cây cầu được đặt theo tên huyền thoại khúc côn cầu trên băng Gordie Howe. Khi hoàn thành, đây được xem là một trong những tuyến kết nối thương mại huyết mạch giữa hai nền kinh tế Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng Canada hiện “sở hữu cả hai đầu cầu” và “hầu như không sử dụng” sản phẩm của Mỹ trong quá trình xây dựng. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng công kích Thủ tướng Canada Mark Carney, cáo buộc ông Carney tìm cách thúc đẩy thỏa thuận với Trung Quốc – động thái mà theo ông Trump có thể khiến Canada “bị nuốt chửng”.

Trước đó, Washington đã đe dọa áp thuế 100% đối với Canada sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Carney hồi tháng trước. Ông Trump đồng thời lặp lại tuyên bố gây tranh cãi rằng Bắc Kinh có thể “chấm dứt toàn bộ môn khúc côn cầu trên băng ở Canada” – phát ngôn làm dấy lên nhiều phản ứng trái chiều.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025, ông Trump liên tục gia tăng sức ép thương mại với Canada. Dù từng kêu gọi Mỹ sáp nhập Canada và biến nước này thành “bang thứ 51”, những phát biểu theo hướng này đã phần nào lắng xuống trong thời gian gần đây.

Ở chiều ngược lại, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos tháng trước, Thủ tướng Carney cảnh báo hệ thống quản trị toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang xuất hiện “một vết rạn”, được cho là ám chỉ những xáo trộn từ chính sách của chính quyền ông Trump, đồng thời kêu gọi các cường quốc tầm trung tăng cường liên kết để thích ứng với môi trường quốc tế biến động.