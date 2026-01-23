Ông Trump rút lời mời Canada tham dự 'Hội đồng Hòa bình'

(VTC News) -

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1 tuyên bố rút lời mời Canada tham gia sáng kiến "Hội đồng Hòa bình". Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Canada có dấu hiệu căng thẳng, sau hàng loạt phát ngôn gây nhiều tranh cãi từ cả hai phía.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viết: “Bức thư này nhằm thông báo rằng Hội đồng Hòa bình quyết định rút lại lời mời Canada tham gia tổ chức mà chúng tôi xem là danh giá nhất từng được thành lập”.

Trước đó một tuần, Canada cho biết Thủ tướng Canada Mark Carney nhận được lời mời tham dự "Hội đồng Hòa bình" và dự kiến sẽ đồng ý tham gia.

Động thái thay đổi lập trường đột ngột của ông Trump được đưa ra sau bài phát biểu của Thủ tướng Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Trong đó, ông Carney công khai chỉ trích việc các cường quốc dùng hội nhập kinh tế làm công cụ gây sức ép và lấy thuế quan làm đòn bẩy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút lời mời Canada tham gia "Hội đồng Hòa bình". (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Mark Carney cho rằng trật tự quản trị toàn cầu do Mỹ dẫn dắt đang bộc lộ nhiều đứt gãy, khiến các quốc gia phải điều chỉnh để thích ứng. Ông nhấn mạnh Canada từng hưởng lợi từ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, nhưng không nên tiếp tục tin rằng “sự nhún nhường có thể mang lại hòa bình”.

Ông cũng cho rằng Canada, nước vừa ký kết một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, có thể là minh chứng cho cách các “cường quốc tầm trung” phối hợp với nhau nhằm tránh rơi vào thế bị áp đặt bởi Mỹ.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Canada “tồn tại nhờ Mỹ”, đồng thời nói với các đại biểu tại Davos rằng ông Carney nên ghi nhận và biết ơn những hỗ trợ mà Mỹ từng dành cho Canada trong quá khứ. "Canada được hưởng rất nhiều thứ miễn phí từ chúng tôi và họ nên biết ơn. Canada tồn tại được là nhờ nước Mỹ. Hãy nhớ điều đó khi phát biểu lần tới nhé Mark", ông Trump nói.

Trong bài phát biểu toàn quốc của Thủ tướng Mark Carney ngày 22/1, ông thẳng thắn phản bác quan điểm này của ông Trump: “Canada và Mỹ có mối quan hệ hợp tác sâu rộng về kinh tế, an ninh cũng như giao lưu văn hóa. Tuy nhiên, Canada không phụ thuộc vào Mỹ để tồn tại.

Đất nước chúng tôi phát triển vững mạnh nhờ chính người dân Canada. Chúng tôi làm chủ vận mệnh của mình, và tương lai quốc gia này do người Canada quyết định”, Thủ tướng Mark Carney phát biểu.

Thủ tướng Mark Carney trong bài phát biểu trước toàn quốc. (Nguồn: The Canadian Press)

Ông cũng khẳng định Canada nên đóng vai trò hình mẫu trong thời đại "suy thoái dân chủ".

“Canada không thể tự mình giải quyết mọi vấn đề toàn cầu, nhưng chúng tôi có thể chứng minh rằng vẫn còn những lựa chọn khác. Lịch sử không nhất thiết phải đi theo con đường của chủ nghĩa độc đoán và loại trừ, mà hoàn toàn có thể hướng tới tiến bộ và công lý”, ông Carney nói.

Theo một quan chức thuộc Văn phòng Thủ tướng Canada, nội dung phản bác nhằm vào ông Trump được bổ sung sau và không nằm trong bản phát biểu đã được soạn thảo từ trước.

Kể từ khi tham gia chính trường Canada vào năm ngoái, ông Carney nhiều lần nhấn mạnh rằng thế giới khó có thể quay lại trật tự quen thuộc như trước khi ông Trump lên nắm quyền.

Trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ mới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump thường xuyên gọi Canada là “bang thứ 51” và cho rằng việc sáp nhập vào Mỹ sẽ có lợi cho quốc gia láng giềng. Dù gần đây ông Trump đã hạn chế đề cập tới khả năng này, ông vẫn đăng tải hình ảnh bản đồ Canada và Venezuela được phủ kín bằng quốc kỳ Mỹ vào đêm 20/1.