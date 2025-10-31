Ông Trump bỏ ngỏ khả năng áp đặt lệnh trừng phạt Nga

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vấn đề áp đặt lệnh trừng phạt lên dầu mỏ Nga không được đề cập đến trong cuộc gặp cấp cao với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra vào ngày 30/10.

"Chúng tôi không thực sự thảo luận về dầu mỏ. Chúng tôi thảo luận về việc hợp tác để xem liệu chúng ta có thể kết thúc được cuộc chiến đó hay không", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, ông Trump từng nhấn mạnh ông sẽ đề cập đến việc Trung Quốc mua dầu với ông Tập như một phần trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt giao tranh. Ukraine và các đồng minh ở châu Âu cũng kêu gọi ông Trump gây sức ép với ông Tập để cắt giảm hỗ trợ đối với những cuộc tấn công đang diễn ra do Nga thực hiện.

Sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn lạc quan. Ông Zelensky bày tỏ hy vọng ông Trump và ông Tập có thể đạt thỏa thuận về việc hạn chế nguồn thu từ năng lượng của Nga.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho biết lệnh trừng phạt dầu mỏ gây ra "những tổn thất đáng kể" và "áp lực nhất quán" có thể khiến Moskva mất 50 tỷ USD mỗi năm.

Ông Zelensky viết: "Điều quan trọng là Trung Quốc phải đóng góp để ngăn chặn nỗ lực đang diễn ra của Nga nhằm mở rộng và kéo dài cuộc xung đột".

Trung Quốc là nguồn quan trọng đối với ngành công nghiệp năng lượng của Moskva khi chiến dịch quân sự đặc biệt của ông Putin ở Ukraine khiến phương Tây phải đưa ra nhiều lệnh trừng phạt.

Trong khi Trung Quốc vẫn khẳng định không công nhận hạn chế đơn phương của Mỹ, các công ty lớn hơn của nước này vẫn cảnh giác với việc bị vướng vào lệnh trừng phạt thứ cấp và lo sợ mất quyền tiếp cận thị trường tài chính Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết và gây tổn thất nặng nề trong trường hợp các nước phương Tây tiến hành tịch thu hoặc chiếm đoạt tài sản bị đóng băng của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng là “bước đi làm xói mòn nguyên tắc bất khả xâm phạm của quyền sở hữu”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga sẽ đáp trả tương xứng và giữ quyền không hoàn trả các khoản tiền mà các quốc gia phương Tây đang nắm giữ trong lãnh thổ Nga.