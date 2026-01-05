Ông Trump bất ngờ đổi giọng trong vụ cáo buộc Ukraine tấn công nơi ở ông Putin

(VTC News) -

Trên chuyên cơ Không lực Một ngày 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cơ quan chức năng Mỹ đã xác định Ukraine không nhắm mục tiêu vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) diễn ra tuần trước, bác bỏ cáo buộc từ Điện Kremlin.

Tổng thống Trump trả lời báo chí trên Không lực Một ngày 4/1/2026. (Ảnh: AP Photo/Alex Brandon)

Theo Tổng thống Mỹ, “một sự việc nào đó có thể đã xảy ra ở khu vực lân cận” nơi ở của ông Putin, song phía Mỹ không tìm thấy bằng chứng cho thấy dinh thự của tổng thống Nga là mục tiêu bị tấn công.

“Tôi không tin là có vụ tấn công đó”, ông Trump trả lời báo chí. “Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, chúng tôi cho rằng điều đó đã không xảy ra”.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Ukraine đã phóng 91 UAV nhằm vào dinh thự nhà nước của ông Putin tại vùng Novgorod, phía tây bắc Nga, nhưng toàn bộ đã bị phòng không Nga bắn hạ. Moskva đồng thời chỉ trích Kiev tiến hành vụ việc đúng thời điểm các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang được thúc đẩy.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Roshchino, vùng Novgorod, Nga, ngày 31/8/2023. (Ảnh: Planet Labs PBC/Handout qua Reuters)

Cáo buộc này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Florida để hội đàm với ông Trump về bản kế hoạch hòa bình 20 điểm của Washington. Phía Ukraine lập tức bác bỏ thông tin, trong khi một số quan chức châu Âu cho rằng đây là động thái nhằm cản trở tiến trình hòa đàm.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1 cho biết đã chuyển cho tùy viên quân sự Mỹ thiết bị dẫn đường của UAV bị bắn hạ, coi đây là bằng chứng cho thấy Ukraine đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, Washington chưa xác nhận đã phân tích thiết bị này hay chưa.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ ban đầu tỏ ra nghiêm trọng trước cáo buộc từ Moskva. Trong cuộc điện đàm với ông Putin hôm 29/12/2025, nhà lãnh đạo Nga đã đề cập vấn đề này và ông Trump khi đó nói rằng mình “rất tức giận”. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ông Trump chia sẻ lại một bài bình luận của New York Post đặt nghi vấn về tuyên bố từ phía Nga, cho thấy lập trường của ông đã thay đổi.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận chính thức trước tuyên bố mới nhất của phía Mỹ.

Dù nhiều lần cam kết sớm chấm dứt chiến sự Ukraine, Tổng thống Mỹ vẫn gặp khó trong vai trò trung gian và thể hiện sự "sốt ruột" với cả Kiev lẫn Moskva. Ông Trump và Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc trao đổi tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tuần trước đã đạt được một số tiến triển. Tuy nhiên, theo các đánh giá, Tổng thống Putin chưa sẵn sàng kết thúc giao tranh cho đến khi Nga đạt được các mục tiêu cốt lõi, bao gồm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass và áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với quy mô cũng như năng lực quân đội Ukraine trong giai đoạn hậu xung đột.