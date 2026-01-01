Có gì trong dữ liệu Nga gửi Mỹ để chứng minh Ukraine tấn công nhà ông Putin?

(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Nga cho biết dữ liệu hành trình được trích xuất từ một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bị bắn hạ tại tỉnh Novgorod, chứng minh mục tiêu dự định của cuộc tấn công là khu dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo quân đội Nga, tổng cộng 91 UAV tầm xa do Kiev phóng đi trong đêm 28 - 29/12 nhằm vào khu phức hợp nơi ở của Tổng thống. Số UAV này đều đã bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại một UAV Chaklun-V do Ukraine sản xuất, được cho là sử dụng trong vụ tấn công.

Trong thông báo đăng hôm thứ Năm (1/1), Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chuyên gia trích xuất được tệp chứa kế hoạch bay từ hệ thống dẫn đường của 1 UAV bị bắn hạ. Sau khi giải mã, dữ liệu cho thấy “mục tiêu cuối cùng của UAV Ukraine là một trong các cơ sở thuộc khu dinh thự Tổng thống Nga tại tỉnh Novgorod”.

Bộ này cho biết thông tin thu thập được từ chiếc UAV sẽ được chia sẻ với phía Mỹ thông qua các kênh liên lạc hiện có.

Trước đó, vào ngày 31/12, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại một UAV Chaklun-V do Ukraine sản xuất, được sử dụng trong "vụ tấn công bất thành". Chiếc UAV này bị hệ thống phòng không Nga bắn trúng phần đuôi nhưng vẫn gần như còn nguyên vẹn - điều mà Bộ Quốc phòng Nga gọi là “hiếm có”.

Cũng trong ngày, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết đội ngũ an ninh quốc gia Mỹ hiện tin rằng Kiev không nhằm tấn công nơi ở của Tổng thống Putin, mà nhắm vào một mục tiêu quân sự khác cũng nằm tại tỉnh Novgorod. Theo nguồn tin này, đánh giá của CIA kết luận rằng không có âm mưu ám sát hay tấn công trực tiếp nhằm vào nhà lãnh đạo Nga.

Cuộc tập kích bằng UAV diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tiến trình hòa bình Ukraine đang tiến gần đến hồi kết, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và cuộc điện đàm với Tổng thống Putin hôm 28/12. Ngày 29/12, ông Trump nói rằng ông “rất tức giận” về vụ việc, đặc biệt vì nó xảy ra trong “một giai đoạn hết sức nhạy cảm”.

Giới chức Nga lên án vụ tấn công là một hành động “khủng bố cấp nhà nước” và cam kết sẽ có phản ứng đáp trả. Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine không chỉ nhằm vào Tổng thống Putin, mà còn nhằm “phá hoại nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine”.

Kiev phủ nhận có liên quan đến vụ việc.