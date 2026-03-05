Ông Trần Lưu Quang: TP.HCM không chỉ làm ra tiền, phải là nơi phát triển văn hóa

(VTC News) -

Ngày 5/3, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Sài Gòn và Tân Định (TP.HCM) của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM - một trong 5 ứng cử viên tại khu vực này cho hay, đây là một trong những khu vực được đánh giá có sự quan tâm, giám sát chặt chẽ, thậm chí nghiêm khắc nhất khi lựa chọn đại biểu. Việc cử tri đặt yêu cầu cao với người ứng cử, cho thấy trách nhiệm công dân rất rõ ràng.

Ông nhấn mạnh: "Dù trúng cử hay không trúng cử ông vẫn làm hết trách nhiệm với Nhân dân, với trách nhiệm và công việc được giao".

Dồn nguồn lực cho phát triển văn hóa

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang là một trong 5 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6, gồm các phường trung tâm TP.HCM, trong đó có phường Sài Gòn, phường Tân Định, phường Bến Thành...

Chia sẻ với cử tri 2 phường trung tâm của Thành phố về các nhiệm vụ trọng tâm phát triển, hướng tới mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc của Nhân dân, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết với TP.HCM, hiện nay các điều kiện để phát triển rất cởi mở, nhất là cuối 2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 260 sửa đổi Nghị quyết 98 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Trong phát triển TP.HCM, ông đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ an sinh xã hội và phát triển đời sống văn hóa của người dân.

"Đời sống văn hóa là vấn đề rất quan trọng. Tôi nói với mọi người rằng TP.HCM không phải là nơi chỉ làm kinh tế, làm ra tiền; mà nhiệm vụ quan trọng cần quan tâm đặc biệt, phải coi là nhiệm vụ cao cả, lớn lao, đó là trung tâm văn hóa của khu vực và cả nước.

Tôi cũng nhận khuyết điểm với mọi người thời gian qua, các thiết chế đầu tư cho văn hóa của thành phố còn chưa tốt. Nhưng hiện nay, bà con sẽ yên tâm phấn khởi hơn", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Ông lấy dẫn chứng TP.HCM vừa khởi công Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc với quy mô rất lớn. Đó là nơi không chỉ dành cho thể thao mà cho phát triển văn hóa của Thành phố. Bởi công trình có những sân vận động có mái che, gắn điều hòa đủ sức tổ chức những sự kiện tầm cỡ khu vực và thế giới. Ngoài ra còn sân khấu và hàng loạt những công trình đa chức năng, tất cả phục vụ cho phát triển văn hóa của Thành phố.

Cử tri Trần Bá Hà - phường Sài Gòn cho biết người dân rất tin tưởng vào những quyết sách phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới, niềm tin nhân đôi khi hàng loạt công trình trọng điểm đầu tư gần đây.

Hay công viên số 1 Lý Thái Tổ vừa khánh thành sát Tết Bính Ngọ. Hiện 4 biệt thự bên trong được bảo tồn, Thành phố đã tính toán, dành tổ chức thành các địa điểm để người dân tham gia sinh hoạt văn hóa đúng tính chất, như nhà trưng bày, triển lãm, phục vụ cho phường khi có các hoạt động văn hóa xã hội...

"Vị trí khu đất số 1 Lý Thái Tổ gần 4 ha luôn là sự thèm muốn của rất nhiều doanh nghiệp bất động sản. Nhưng chúng tôi kiên quyết nói không. Đây là chỗ của mọi người, của người dân Thành phố vui chơi, thụ hưởng không gian chung, cũng phần nào giảm bớt sự ô nhiễm cho Thành phố", Bí thư Trần Lưu Quang nói thêm.

Một vấn đề ông kêu gọi người dân đặc biệt quan tâm là chăm sóc bảo vệ trẻ em. Nhà trường, xã hội và các tổ chức đang rất tập trung, nhiều vấn đề có thể chưa hoàn hảo nhưng tất cả vì sự phát triển của trẻ em thành phố.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM kêu gọi các bậc cha mẹ, các gia đình tập trung quan tâm, chăm lo cho con em.

Ông nhấn mạnh: "Phải quan tâm đặc biệt đến tụi nhỏ, nhất là trước sự tác động của mạng xã hội. Các gia đình bớt cho con sử dụng điện thoại, phải kiểm soát con mình xem gì, tiếp xúc gì trên mạng xã hội.

Mình phải lo cho con em mình, nếu không gần gũi, chăm lo thì chính gia đình trả giá trước rồi mới tới xã hội. Khi đó gia đình, xã hội mất đi kỳ vọng, mất niềm tin vào trẻ em".

Phòng bệnh từ sớm, bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Các công trình chăm lo cho đời sống văn hóa, tinh thần của người dân TP.HCM liên tục được đầu tư gần đây.

Cùng với phát triển văn hóa, tinh thần, người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho biết, thành phố đang tập trung đầu tư, chăm lo là bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

TP.HCM là nơi tập trung các bệnh viện đầu ngành với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giỏi, nên việc khám chữa bệnh đang tạm yên tâm. Nhưng việc quan trọng nhất là phòng bệnh.

Để làm tốt vấn đề này, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển mô hình bác sĩ gia đình. Đồng thời tập trung đầu tư cho trạm y tế phường xã, đây sẽ là nơi giữ cho người dân tại chỗ sống vui sống khỏe sống không có bệnh tật.

Ông khẳng định hệ thống chăm sóc y tế tại cơ sở tốt thì mới tránh được dịch bệnh, không để gây ra đại dịch ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất người dân.

Thành phố cũng tập trung đầu tư mạnh cho giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực. Ông Quang nói đây có lẽ là "nguồn cơn" của việc phát triển hay không phát triển. Từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp hay trong gia đình, phải có đội ngũ, có nhân lực chất lượng thì mới đầu tư, xây dựng, đổi mới.

Thành phố có quy hoạch, có chiến lược bài bản đến đâu, nhưng không đủ nhân lực thực hiện thì không có ý nghĩa gì cả.

TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế, mà phải là trung tâm văn hóa của khu vực và cả nước.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng thông tin với người dân phường Sài Gòn, phường Tân Định nhiều nội dung khác liên quan đến bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm không khí, giảm kẹt xe ngập nước mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao cho Thành phải tập trung giải quyết.

Ông nhấn mạnh cần có giải pháp tổng thể, nhất là trong kiểm soát ô nhiễm không khí. TP.HCM đang khuyến khích người dân từng bước chuyển đổi từ xe sử dụng xăng, dầu sang phương tiện chạy điện. Đồng thời, thúc đẩy phát triển và sử dụng giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường; metro...

TP.HCM cũng đã định hướng di dời một số doanh nghiệp sản xuất trong nội đô ra vùng ven, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh đầu tư các nhà máy đốt rác hiện đại, từng bước thay thế hình thức chôn lấp rác như hiện nay; tổ chức hệ thống các trạm trung chuyển rác thải; điều chỉnh lại hoạt động thu gom rác dân lập...

“Chúng tôi cam kết và sẽ thực hiện cho bằng được”, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.

Liên quan đến quản lý và sử dụng nhà đất công, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung rà soát, thống kê đầy đủ và quản lý, sử dụng đúng mục đích. TPHCM đang xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản, nhà đất công, sẽ từng bước công khai trên mạng để người dân theo dõi, giám sát. Ông nhấn mạnh nguồn lực nhà đất công của thành phố là rất lớn và rất giá trị. TP.HCM ưu tiên sử dụng quỹ đất này để đầu tư văn hóa, thể dục thể thao, công viên cây xanh và nhà sinh hoạt cộng đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của người dân. Đối với các khu đất dôi dư sau sắp xếp, TP.HCM ưu tiên xây dựng những công trình phục vụ cộng đồng như trạm y tế, trường học, công viên...