Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 19/12: Nga tập kích kho xưởng, Ukraine tấn công Rostov

Nga tập kích hạ tầng năng lượng quân đội Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tiến hành hàng loạt đợt tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine, cùng các khu vực triển khai lực lượng và cơ sở quân sự của đối phương.

Theo TASS, máy bay tác chiến, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã đánh trúng các cơ sở năng lượng phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine, xưởng lắp ráp và kho chứa UAV tấn công tầm xa, cũng như các điểm tập kết tạm thời của quân đội Ukraine và lực lượng lính đánh thuê nước ngoài tại 149 địa điểm.

Theo phía Nga, các đợt giao tranh cũng khiến Ukraine tổn thất nhiều khí tài, bao gồm xe bọc thép, pháo dã chiến, hệ thống tác chiến điện tử, kho đạn và kho hậu cần tại các khu vực Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka, vùng Donetsk, Ukraine, sau cuộc tấn công của quân đội Nga ngày 18/12/12025. (Ảnh: Oleg Petrasiuk/via REUTERS)

Theo số liệu tổng hợp do Nga công bố, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lực lượng Nga đã phá hủy 669 máy bay chiến đấu, 283 trực thăng, hơn 103.700 UAV, 640 hệ thống phòng không, cùng hàng chục nghìn xe tăng, pháo và phương tiện quân sự khác của Ukraine.

Ukraine tấn công vùng Rostov

Ở chiều ngược lại, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào vùng Rostov, miền nam nước Nga, đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có hai thủy thủ trên một tàu chở hàng, The Moscow Times đưa tin ngày 18/12.

Giới chức Nga cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại vùng Rostov đã khiến ba người thiệt mạng. (Nguồn: Reuters)

Thống đốc vùng Rostov Yury Slyusar cho biết một UAV đã đánh trúng tàu chở hàng đang neo đậu trên sông Don, tại thành phố Rostov-on-Don. Vụ việc khiến hai thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã bắn hạ 3 UAV của Ukraine trên bầu trời vùng Rostov trong đêm. Theo cơ quan này, tổng cộng 47 UAV của Ukraine đã bị đánh chặn tại ba khu vực của Nga, bán đảo Crimea, và trên Biển Đen.

Các đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm vào hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga, bao gồm tàu thuyền, cảng biển và các kho dầu lớn ở miền nam nước này.

Cùng ngày, lực lượng Ukraine cho biết đã mở cuộc phản công gần thành phố Lyman, tỉnh Donetsk và cải thiện đáng kể thế trận tại khu vực này, theo The Kyiv Independent.

Thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka bị hư hại sau cuộc tấn công của quân đội Nga, ngày 18/12/2025. (Ảnh: Oleg Petrasiuk/Phòng Báo chí Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 24 của Lực lượng Vũ trang Ukraine/qua Reuters)

Theo thông tin đăng tải trên Facebook, Quân đoàn 3 của Ukraine cho biết chiến dịch được triển khai với sự phối hợp cùng các đơn vị thuộc Tổng cục Tình báo quân sự (HUR), trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng sức ép nhằm mở rộng quyền kiểm soát tại tỉnh Donetsk.

Lyman nằm ở phía bắc tỉnh Donetsk, với dân số khoảng 20.000 người trước xung đột, từ lâu được xem là điểm nóng trên chiến tuyến, đặc biệt tại khu rừng Serebrianskyi ở phía đông thành phố.

Cũng trong ngày 18/12, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay quân sự Belbek tại bán đảo Crimea, gây thiệt hại lớn đối với các hệ thống phòng không của Nga.

Theo SBU, cuộc tấn công được thực hiện trong đêm bằng UAV tầm xa do đơn vị Alpha thuộc Trung tâm tác chiến đặc biệt vận hành. Mục tiêu là làm suy yếu năng lực phòng không của Nga tại khu vực Sevastopol.

Một quân nhân thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 93 “Kholodnyi Yar” của Lực lượng Vũ trang Ukraine (Ảnh: Iryna Rybakova/Phòng Báo chí Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 93 “Kholodnyi Yar” của Lực lượng Vũ trang Ukraine/qua Reuters)

Cơ quan này cho biết các đòn tấn công đã làm hư hại hoặc phá hủy hai hệ thống radar tầm xa Nebo-SVU, một radar thuộc tổ hợp phòng không S-400, một hệ thống Pantsir-S2 và một tiêm kích MiG-31 đang mang đầy đủ vũ khí.

Điện Kremlin chờ kết quả đàm phán

Trong khi giao tranh tiếp tục leo thang, Điện Kremlin cho biết Nga đang chuẩn bị các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ để nắm bắt thông tin về kết quả đàm phán giữa Washington với Ukraine và Liên minh châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moskva đang chờ thông tin về những cuộc làm việc giữa Washington với Brussels và Kiev liên quan tới xung đột Ukraine.

Trước đó, trang tin Axios dẫn nguồn thạo tin cho biết đại diện Mỹ, Ukraine và Nga dự kiến sẽ tới Miami, bang Florida trong tuần này để tiến hành các cuộc gặp riêng.

Sử dụng tài sản Nga

Các nhà lãnh đạo EU đang tiếp tục nỗ lực thu hẹp bất đồng xung quanh kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ cho Ukraine,

Theo Reuters, trọng tâm thảo luận tại hội nghị Brussels ngày 18/12 là trấn an Bỉ, quốc gia đang nắm giữ phần lớn số tài sản Nga bị phong tỏa. Đây là điều kiện then chốt để kế hoạch có thể được thông qua.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi các lãnh đạo EU hành động dứt khoát. “Chúng ta chỉ có hai lựa chọn: tiền hôm nay hoặc máu ngày mai”, ông nhấn mạnh

EU coi giao tranh của Nga tại Ukraine là mối đe dọa trực tiếp tới an ninh châu Âu. Trong bối cảnh ngân sách các nước thành viên chịu áp lực lớn, Ủy ban châu Âu đề xuất dùng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa, chủ yếu nằm tại Euroclear ở Bỉ, để bảo đảm cho một khoản vay lớn dành cho Kiev.

Tuy nhiên, Bỉ lo ngại nguy cơ pháp lý và thanh khoản nếu Nga khởi kiện thành công. Ngân hàng Trung ương Nga đã gọi kế hoạch này là bất hợp pháp và đệ đơn kiện Euroclear, yêu cầu bồi thường 230 tỷ USD. Một số nước khác, trong đó có Italia, cũng bày tỏ quan ngại tương tự.

Đại diện cấp cao Ngoại giao và Chính sách An ninh EU Kaja Kallas cho biết các lãnh đạo sẵn sàng tiếp tục thảo luận để tìm giải pháp, đồng thời nhấn mạnh EU “không thể thất bại” trong nỗ lực này. Bà đánh giá khả năng đạt thỏa thuận hiện ở mức 50-50, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz tỏ ra lạc quan hơn.

“Theo cảm nhận của tôi, chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết.

Đại diện cấp cao Ngoại giao và Chính sách An ninh của Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ, ngày 18/12/2025. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi EU sớm thông qua quyết định, cho rằng việc sử dụng tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine là lựa chọn “rõ ràng và có cơ sở đạo đức”.

Các nhà ngoại giao EU nhận định việc dùng tài sản Nga bị phong tỏa hiện là "lựa chọn duy nhất khả thi”. Để làm được điều đó, EU cần thuyết phục Bỉ, nước đang nắm giữ 185 tỷ Euro trong tổng số 210 tỷ Euro tài sản Nga bị phong tỏa tại châu Âu, rằng họ sẽ không phải đơn độc gánh hậu quả nếu Nga thắng kiện tại các tòa án quốc tế.