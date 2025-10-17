Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế

(VTC News) -

Tối 17/10, HĐND TP Huế bầu ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Phương - vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Phan Thiên Định (sinh ngày 10/12/1971, quê phường Thuận An, TP Huế) có trình độ Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Tân Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế, ông Phan Thiên Định từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương như:

- Trước tháng 8/2004: Thanh tra viên; Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế - Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Tháng 8/2004 - 8/2013: Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Tháng 8/2013 - 10/2015: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Tháng 10/2015 - 5/2016: Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Tháng 6/2016 - 12/2018: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Tháng 12/2018 - 11/2020: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Tháng 11/2020 - 12/2024: Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí Thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

- Tháng 1/2025 - 6/2025: Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ Thuận Hoá (TP Huế)

- Tháng 7/2025 - 2/10/2025: Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế

- Ngày 3/10/2025 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.