Ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

(VTC News) -

Chiều 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được phân công giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Đoàn Minh Huấn đồng thời là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho các ông Lê Minh Trí (bên trái) và Đoàn Minh Huấn (bên phải). (Ảnh: TTXVN)

Tân Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn sinh ngày 3/4/1971, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Đảng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đoàn Minh Huấn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Trước tháng 4/2023, ông Đoàn Minh Huấn công tại tại Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng khoa rồi Trưởng khoa Lịch sử Đảng; Trưởng khoa Dân tộc, Tôn giáo và Tín ngưỡng; Trưởng khoa Chính trị học; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Học viện.

Từ tháng 4/2016, ông Đoàn Minh Huấn là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phụ trách Tạp chí Cộng sản rồi Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tháng 3/2023, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Đoàn Minh Huấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuối tháng 6/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Đoàn Minh Huấn được bầu vào Bộ Chính trị.