(VTC News) -

Ngày 8/8, tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Kim Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Kết quả, cả 95/95 đại biểu HĐND tỉnh có mặt đều bỏ phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Kim Long giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Kim Long sinh năm 1977, quê quán huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là phường Tân Khánh, TP.HCM), trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.



Từ tháng 1/2016, ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Tháng 8/2020, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Đến tháng 8/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện, Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai gồm có ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch: Hồ Văn Hà, Lê Trường Sơn, Nguyễn Kim Long và bà Nguyễn Thị Hoàng.