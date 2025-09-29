Ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu

(VTC News) -

Ngày 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Hữu Đông.

Tân Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hữu Đông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Đông có thời gian dài công tác tại tỉnh Phú Thọ và trải qua các chức vụ: Phó Viện trưởng VKSND thành phố Việt Trì; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập; Bí thư Huyện ủy Yên Lập; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tháng 3/2016, ông Nguyễn Hữu Đông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Đến tháng 9/2019, ông được Bộ Chính trị quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tháng 6/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương.