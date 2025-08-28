Bí thư xã ở Thanh Hoá kể phút lũ quét ập xuống, vùi lấp loạt ngôi nhà

(VTC News) -

Ba ngày sau trận lũ quét, ông Nguyễn Ngọc Biên, Bí thư xã Yên Nhân (Thanh Hoá) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Biên kể mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ cán bộ xã đến hàng nghìn người dân của xã Yên Nhân không kịp trở tay.

Trận lũ quét khiến nhiều ngôi nhà bị vùi lấp.

“Lúc đó khoảng hơn 8h sáng, chúng tôi nghe tiếng hô hoán và khi nhìn lên các ngọn núi thì thấy lượng đất đá ùn ùn trút xuống. Tất cả mọi người đều gọi nhau chạy thật nhanh. Đất đá cứ thế trút xuống như thác khiến ai nấy không kịp trở tay”, ông Biên nhớ lại thời khắc kinh hoàng.

Gần như cùng thời điểm, ở khắp các thôn Na Nghịu, Khong, Chiềng, Lửa, Mỏ, lũ quét, sạt lở xảy ra liên tiếp. Chỉ trong khoảng 30 phút, rất nhiều ngôi nhà bị đất đá vùi lấp.

Toàn xã mất điện, các cột thu phát sóng cũng bị cơn lũ càn quét tàn phá. Ngay sau khi sự việc xảy ra, sóng điện thoại tại xã Yên Nhân bị cắt hoàn toàn, không thể liên lạc với bên ngoài.

Ông Biên chia sẻ: “Nhiều anh em cố gắng đi dò sóng điện thoại để báo cáo tình hình với lãnh đạo tỉnh nhưng không được. Hai ngày sau, chúng tôi mới có thể nối lại liên lạc với bên ngoài”.

Anh Lê Xuân Hùng (trú thôn Na Nghịu) cho biết, khi lũ quét ập đến, tất cả mọi người chỉ kịp chạy thoát thân, không thể mang theo bất cứ tài sản gì.

“Khi đất đá ầm ầm đổ xuống, chúng tôi cố gắng chạy thật nhanh theo hướng dẫn của lãnh đạo xã để di chuyển đến nơi tránh trú ở trường THCS Yên Nhân. Suốt 3 ngày qua, chúng tôi chỉ biết cầu mong nước lũ rút để sớm dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống”, anh Hùng nói.

Chiều 27/8, Công an tỉnh Thanh Hoá thành lập đoàn cứu trợ, tiếp cận xã Yên Nhân để hỗ trợ lương thực cho người dân. Tuy nhiên, đoạn đường dẫn vào xã bị đứt gãy do sụt lún, sạt lở đất nên lực lượng chức năng phải đi bộ, vác thực phẩm cả chục cây số mới có thể tiếp tế cho người dân trong xã.

Theo báo cáo nhanh của xã Yên Nhân, lũ quét đã khiến 22 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 40 nhà hư hỏng nặng. Đến chiều 28/8, trên địa bàn xã vẫn còn 2 thôn Khong, Mỵ bị cô lập bởi nước lũ.