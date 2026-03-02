Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 2/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26/11/1979, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân ngành Ngân hàng tài chính; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Có nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Anh Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học; Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Tháng 7/2022, ông Nguyễn Anh Tuấn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 1/7/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.